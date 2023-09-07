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SEFER AYI bitti mi, ne zaman bitiyor? Sefer ayı son çarşambası ne zaman? 2023 Diyanet takvimi

07.09.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safer ayının ne zaman biteceği merak ediliyor. 17 Ağustos 2023 Perşembe günü başlayan safer ayı ibadetler eşliğinde geçiyor. Peki, safer ayı bitti mi, ne zaman bitiyor? Sefer ayı son çarşambası ne zaman? İşte detaylar...

SEFER AYI bitti mi, ne zaman bitiyor? Sefer ayı son çarşambası ne zaman? 2023 Diyanet takvimi

Safer ayı bitiş tarihi, eylül ayının gelmesiyle beraber sorgulanmaya başladı. iyanet bu aya ilişkin yöneltilen "Uğursuz ve musibet ayı olduğu söylentisi doğru mudur?" sorusunu yanıtlamış ve bu inanışın Câhiliye döneminden kalma olduğunu belirterek hurafe demiştir. Muharrem ayından sonra gelen safer ayının son günlerine yaklaşıldı. İşte 2023 Diyanet takvimi ile safer ayı bitiş tarihi...

SAFER AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Diyanet dini günler takvimine göre 17 Ağustos günü başlayan Safer ayı, 15 Eylül'de sona erecek.

namaz kılmak 2

SAFER AYINDA OKUNACAK DUA VE SURELER NELERDİR?

Safer ayına özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılabilir:

  • Kevser Sûresi,

  • İhlâs Sûresi,

  • Ayetel Kürsi,

  • Felâk Sûresi,

  • Fatiha,

  • Nâs Sûresi,

  • Estağfirullah El Azime,

  • Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası

Safer ayında da İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim okunabilir, zikir ve tesbihatta bulunulabilir.

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