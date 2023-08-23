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  4. "Sefil ve şerefsiz bir bühtandır" Bahçeli sosyal medyadaki o yorumlara sert tepki gösterdi! 'Ortalığı bulandıranların deşifre edilip...'

"Sefil ve şerefsiz bir bühtandır" Bahçeli sosyal medyadaki o yorumlara sert tepki gösterdi! 'Ortalığı bulandıranların deşifre edilip...'

23.08.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP lideri Devlet Bahçeli, Çanakkale'deki orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada, yangının imar rantı amacıyla çıkarıldığına yönelik iddialarda bulunanlara sert tepki gösteren Bahçeli "Sefil ve şerefsiz bir bühtan" ifadelerini kullandı.

"Sefil ve şerefsiz bir bühtandır" Bahçeli sosyal medyadaki o yorumlara sert tepki gösterdi! 'Ortalığı bulandıranların deşifre edilip...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sosyal medyaya üşüşmüş bazı alçakların yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri, sefil ve şerefsiz bir bühtandır. Böylesi zamanlarda ortalığı bulandıranların deşifre edilip yakalarından tutulması hukuk ve demokrasi namusunun da bir gereğidir." dedi.

"ÜZÜLEREK İFADE ETMELİYİM Kİ EGE'NİN İKİ YAKASI TUTUŞMUŞTUR"

Bahçeli Çanakkale’de devam eden yangın felaketi ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale sadece bir şehrin adı değil, bir hilal uğruna kara toprağın koynunda sere serpe uzanıp yatan aziz şehitlerimizin mukaddes yadigarı, tarihin en büyük şehitlik anıtıdır. Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan köşesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle çok geniş bir alana yayılmıştır.

Üzülerek ifade etmeliyim ki, Ege’nin iki yakası tutuşmuştur.

"SOSYAL MEDYAYA ÜŞÜŞMÜŞ BAZI ALÇAKLARIN YANGININ İMAR RANTI GAYESİYLE ÇIKARILDIĞINI İDDİA ETMELERİ SEFİL VE ŞEREFSİZ BİR BÜHTANDIR"

Tesellimiz, şu ana kadar can kaybının olmamasının yanında, alevlerin çok şükür önünün kesilmesidir. Devlet bütün imkanlarıyla yangın sahasındadır. 1500 hektarlık alana havadan ve karadan seferberlik ruhuyla müdahale edilmektedir. 9 köyümüzün tedbir amaçlı tahliyesi sağlanmıştır. Allah’ın izniyle son kıvılcımın söndürülmesine kadar mücadele sürecektir.
Elbette yangınların nasıl ve neden çıktığı ilerleyen günlerde ayrıntısıyla tespit edilecektir. Ancak sosyal medyaya üşüşmüş bazı alçakların yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri sefil ve şerefsiz bir bühtandır. Böylesi zamanlarda ortalığı bulandıranların deşifre edilip yakalarından tutulması hukuk ve demokrasi namusunun da bir gereğidir.

"ORMANLIK ALANLARIN ESKİSİ GİBİ YİNE YEŞİLE BÜRÜNECEĞİNE İNANIYORUM"

Bahse konu yangından dolayı zarar-ziyan içinde olan yöre insanımıza geçmiş olsun dileklerimi özellikle iletiyor, yanan ormanlık alanların eskisi gibi yine yeşile bürüneceğine inanıyorum. Bu süreçte parti olarak yangınla mücadeleyi önşartsız destekliyor ve dua ediyoruz. Hiç kuşkumuz yoktur ki, devrilse bile ağaçlarımız dikilir yeni fidanlarımız."


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