Şeftali neye iyi gelir? Şeftali ishale iyi gelir mi?

Gülgiller familyasından bir meyve olup, kökeni Çin’e dayanan şeftali, tatlı ve sulu bir yapıya sahiptir. Meyvenin iç kısmı genellikle sarı veya beyaz renkte olup tatlı bir lezzete sahiptir. Ortasında sert ve büyük bir çekirdek bulunur. Şeftali, sağlık açısından birçok faydaya sahip bir meyvedir. Hem yüksek su içeriğiyle hem de vitamin mineral zenginliği ile sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır.
Şeftali, besin değeri yüksek bir meyve olup vitamin ve mineral zenginliği ile özellikle sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır. Şeftali faydaları, bağışıklığı güçlendirmek ve cilt sağlığını desteklemek açısından oldukça önemlidir. Şeftalinin diğer faydaları ve vücut üzerindeki olumlu etkileri aşağıda verilmiştir:
Şeftali, ishal durumunda tüketilmesi tavsiye edilen bir meyve değildir. Aksine yüksek su ve lif içeriği nedeniyle ishali daha da kötüleştirir. Bu nedenle ishal sırasında şeftaliden uzak durmak daha sağlıklı olur. İshal sırasında bağırsak hareketlerini dengelemek için bağlayıcı ve lif oranı düşük gıdalar tercih edilmelidir.
İçerdiği yüksek miktardaki diyet lifi sayesinde bağırsak hareketlerini destekleyen şeftali, sindirimi düzenler ve dışkının daha kolay atılmasını sağlar. Dolayısıyla, şeftali kabızlık yapmaktan çok kabızlığa iyi gelen bir meyvedir. Ancak aşırı tüketildiğinde bağırsakları fazla çalıştırabilir, bu yüzden dengeli tüketilmesi önemlidir.