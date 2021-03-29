SEGEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 SEGEM sınav sonuçlarına ilişkin açıklama

Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından yapılan SEGEM sınav sonuçları için heyecan dorukta. 27 Mart tarihinde yapılan SEGEM sınav sonuçlarının nisan ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

SEGEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SEGEM sınav sonuçlarının 7 Nisan Çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Daha önceki sınavlarda ortalama bu süre içerisinde açıklama yapılmıştı.

SEGEM Sınav Sonucu Nasıl Sorgulanır?

“T.C Kimlik Numaranızı yazıp Kod Gönder butonuna basınız. Mail adresinize gelen kodu girerek Sorgula butonuna basınız. Hotmail, Gmail, Yahoo gibi genel email adreslerine sahip adayların Önemsiz, SPAM gibi klasörleri de kontrol etmesini rica ederiz.”

SEGEM SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Sınav sonucunun tekrardan incelenmesini talep edenlerin, bu sonuçların açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içerisinde SEGEM’e başvuruda bulunmaları gerekir. Sınav sonucuna itiraz etmek isteyenlerin, SEGEM internet sayfasından üye girişi yaparak “Online Ödeme’’ bölümünden, “İtiraz Ödemesi” olan 27 Türk lirasını yatırması ve online “İtiraz Ödemesi Dilekçesini doldurması gerekir. Bu hedefle yapılan EFT/Havale ödemeleri kabul edilmez. Sınav sonuçları ile ilgili itirazlar, Sınav Komisyonunca değerlendirilerek en geç 15 gün içerisinde sonuçlanır.



