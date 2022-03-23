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Şehidin cenazesinde acıklı anlar! 'Bana armağan olarak şehadetini verdi'

23.03.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İli (31), memleketi Erzurum'da gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Birol İli'nin cenaze töreninde oğlunun sözleri yüreklere dokunurken şehidin ölüm günüyle ilgili de yürek burkan bir ayrıntı ortaya çıktı.

Şehidin cenazesinde acıklı anlar! 'Bana armağan olarak şehadetini verdi'

Bingöl'de dün mühimmat sevkiyatı sırasında patlamada yaşanmış, 2 polis şehit olmuştu. Şehit Birol İli bugün memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı. Törene eşinin özel harekatçı kıyafetleriyle katılan Merve İli, "Biliyor musunuz dün bizim evlilik yıl dönümümüzdü. Kendisi bana armağan olarak şehadetini verdi" diyerek ağladı. İli'nin oğlunun ise törende "Babamın tabutu açılmıyor" demesi çevredekileri gözyaşlarına boğdu.

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Bingöl merkeze bağlı Kaleönü Mahallesi'ndeki Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde saat 13.30 sıralarında eğitim alanına anti tank mühimmatı sevkiyatı yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada ağır yaralanan polisler Necati Aygün ve Birol İli, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 polis, kurtarılamayarak şehit oldu. Evli ve 3 yaşında bir çocuk babası olan Birol İli'nin acı haberi, Erzurum'un merkez Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin ailesi ve yakınları, evlerinin pencerelerine Türk bayrağı astı.

Serap-Erol İli çiftinin oğlu Şehit Özel Harekat Polisi Birol İli'nin cenazesi, dün akşam saatlerinde Erzurum'a getirilerek Mareşal Hastanesi morguna konuldu. Şehit polisin naaşı sabah saatlerinde alınarak merkez Aziziye ilçesi Dadaşkent semtindeki babaevine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından cenaze merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii'ne getirildi. 

OĞLUYLA BİRLİKTE TABUTU ÖPEREK VEDALAŞTI

Cenaze törenine eşinin kıyafetini giyerek katılan öğretmen Merve İli, gözyaşlarını tutamadı. Kendisini teselli etmeye çalışan eşinin meslektaşlarına, "Biliyor musunuz dün bizim evlilik yıl dönümümüzdü. Kendisi bana armağan olarak şehadetini verdi. Onun emaneti olan yavrumuza çok iyi bakacağım" dedi. Merve İli daha sonra oğlu Metehan ile birlikte musalla taşındaki Türk bayrağına sarılı naaşın yanına gitti.

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Oğlu ile birlikte eşinin tabutunu öpen Merve İli, "Bak, bir şey diyeceğim sana şimdi, sen gittin ya ben buradayım, oğlun, anan baban da burada. Sen oğlunu merak etme. Ben oğlunu dedelerine götürürüm. Senin aklın bizde kalmasın. Ben her şeyi yapabiliyorum biliyorsun ya. Sen görevde olduğun gibi. Sen orada güzel güzel uyu kurban olduğum, bizi merak etme. Artık seni 'göreve gitti' sayacağız, hani hep bizi bırakıp gidiyordun ya. Seni yine görevde bileceğiz. Oğlumuza çok iyi bakacağım. Ona hem analık hem babalık yapacağım" diye konuştu. 

İli ailesinin oğlu Metehan da törende "Babamın tabutu açılmıyor" diyerek çevredekileri hüzne boğdu.

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Eşinin fotoğrafını tutan bir özel harekat polisinin ağladığını gören Merve İli, onun elini tutarak "Hepinize bu kıyafetler çok yakışıyor. Allah, sizleri korusun" dedi. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Erzurum Valisi Okay Memiş, şehit eşine taziye dileklerini iletti.

Cenaze törenine katılan kadın polisin kucağına aldığı şehit oğlu Metehan İli, etrafında olup bitenden habersiz, cami avlusunda gördüğü kediye ilgi gösterdi. Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Okay Memiş, AK Parti Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kent protokolünün yanısıra çok sayıda vatandaş ve polis katıldı. Erzurum Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehit polisin naaşı toprağa verilmek üzere merkez Aziziye ilçesine bağlı Demirgeçit Mahallesi'ne götürüldü. (DHA)

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