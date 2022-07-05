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Şehidin vasiyetini bildirdiği hocası Ömer Erman konuştu! Herkesi duygulandırmıştı "Görüşmemizden 20 gün sonra..."

05.07.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 21 Haziran 2022 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül, şehit olmuştu. Tüm Türkiye’yi yasa boğan şehadet haberinin ardından şehidin vasiyeti ortaya çıkmış ve vasiyette yer alan detaylar herkesi duygulandırmıştı. Şehidin, "Ömer Hocam, şehit olursam ismim ve soy ismim çocuk destek merkezine verilsin" mesajı yazdığı hocası Ömer Erman, konuştu. Bakan Yanık ise vasiyetin yerine getirildiğini duyurdu.

Şehidin vasiyetini bildirdiği hocası Ömer Erman konuştu! Herkesi duygulandırmıştı "Görüşmemizden 20 gün sonra..."

Pençe- Kilit Operasyonu'nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül (30) 21 Haziran 2022'de yaralanarak Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Dün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün, vasiyeti ortaya çıktı. 31 Mayıs 2022 tarihinde Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Ömer Erman'a yazdığı WhatsApp mesajında Özgül, "Ömer Hocam, kritik bir operasyona katılacağım. Sizden istirhamım şudur: Eğer şehit olursam, adım ve soyadım bir çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin. Hocam orada büyüyen çocuk şehit olma hayaliyle büyüsün. Sizleri hep sevdim hocam, her zaman sevmeye devam edeceğim. Hepiniz hakkınızı helal edin" demişti. Şehidin vasiyetini bildirdiği Ömer Erman konuştu.

"31 MAYIS GECESİ WHATSAPP'TAN YAZDI"

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Ömer Erman, "Yetiştirme yurdunda, görev yaparken çocuğumuzdu. 2010 yılında reşit olunca ayrıldı. O tarihten bu yana hep görüştük. 31 Mayıs gecesi WhatsApp'tan yazdı. 'Kritik bir operasyona çıkacağım. Bu operasyondan dönemeyebilirim. Şehit olursam ismimin Isparta'daki kuruluşlardan birine verilmesini isterim' yazmıştı. Ben de 'İnşallah, sağ salim dönersin' dedim" diye konuştu.

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"GÖRÜŞMEMİZDEN 20 GÜN SONRA..."

Ömer Erman, "1 Haziran'da, 'Hocam sağ salim atlattık operasyonu, sorun yok' yazmıştı. Bunu ben Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürümüz ile de paylaştım. Görüşmemizden 20 gün sonra, yaralandığını duyduk. Şehadet haberini alınca tekrar müdürüme ilettim. Müdürüm de Sayın Bakanımızla iletişime geçmiş. Isparta'da yeni yapılan bir kuruluşumuz vardı. Isparta Çocuk Destek Merkezi diye oranın adını Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olduğunun müjdesini de bugün bizimle Bakanımız paylaştı. Hüzünlüyüz, vatanımız sağ olsun. Asker olmak hayaliydi. İsminin çocuk destek merkezine verilmesine sevindim bana verilen vasiyetin yerine getirilmesi beni mutlu etti" dedi.

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BAKAN YANIK DUYURDU: VASİYETİ ÜZERİNE...

Şehit Enes Özgül'ün vasiyetinin öğrenilmesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şehit Enes Özgül'ün isminin çocuk destek merkezine verileceğini açıkladı. Açıklamayı Twitter üzerinden yapan Bakan Yanık, "Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Enes Özgül'ün vasiyeti üzerine, yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezimizin adını Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olarak değiştiriyoruz. Allah'tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum" paylaşımında bulundu. (DHA)

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