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  4. Şehir dışından gezmeye gelmişti! Sulama kanalındaki cesedi yosunlara takılmış halde bulundu

Şehir dışından gezmeye gelmişti! Sulama kanalındaki cesedi yosunlara takılmış halde bulundu

31.08.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sulama kanalına düşen 28 yaşındaki İlyas Bircan'ın cesedine ulaşıldı. Kanala verilen su savcılığın talimatıyla kesilirken Bircan'ın cesedi, düştüğü yerin birkaç yüz metre uzağında az miktardaki suyun içinde yosunlara takılmış halde bulundu. İlyas Bircan'ın 2 arkadaşı, polise verdikleri ifadenin ardından serbest bırakılırken, cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şehir dışından gezmeye gelmişti! Sulama kanalındaki cesedi yosunlara takılmış halde bulundu

Şehir dışından bir süre önce Adana'ya gelen İlyas Bircan, dün akşam otomobil ile 1'i yabancı uyruklu 2 arkadaşıyla Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ne geldi. Sulama kanalına yakın noktada otomobilde oturan 3 arkadaştan Bircan, iddiaya göre, kıyıya geldi ve bilinmeyen nedenle suya düşerek akıntıyla sürüklenmeye başladı. Arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye su altı polisleri sevk edildi. Sulama kanalında arama yapan dalgıç polisler, havanın kararmasıyla çalışmaya ara verdi. Savcılığın talimatıyla arama çalışmasının hızlandırılması için kanala verilen su kesildi.

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YOSUNLARA TAKILMIŞ HALDE BULUNDU

Kanaldaki suyun çekilmesiyle bugün saat 07.00 sıralarında Koza Mahallesi'ndekiler, Bircan'ın düştüğü yerin birkaç yüz metre uzağında az miktardaki suyun içinde yosunlara takılmış erkek cesedi görünce polise haber verdi. Cansız beden, bölgeye sevk edilen dalgıç polislerce çıkarıldı. Yapılan incelemede cesedin, İlyas Bircan'a ait olduğu belirlendi. Polisin yaptığı incelemenin ardından Bircan'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan gözaltına alınan İlyas Bircan'ın 2 arkadaşı, polise verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

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(DHA)


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