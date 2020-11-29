HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şehir dışından uyuşturucu getiren şahıs suçüstü yakalandı

Şehir dışından uyuşturucu getiren şahıs suçüstü yakalandı

29.11.2020 17:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehre dışarıdan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine yaptığı operasyonda 395 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehre dışarıdan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine yaptığı operasyonda 395 adet ecstasy hap ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgi doğrultusunda şüpheli şahsın içinde bulunduğu araç tespit edilerek takibe alındı. Şehirlerarası otobüs terminalinde polisleri görünce kaçmaya çalışan şahıs kıskıvrak yakalandı.
Şahsın yapılan kaba üst aramasında ceketinin iç cebine gizlenmiş vaziyette 395 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Şüpheli S.T., ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ kapsamında gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHilal yakayı ele verdi!Hilal yakayı ele verdi!
Korona tedavisi gören Özhaseki taburcu olduKorona tedavisi gören Özhaseki taburcu oldu
Çekiliş sonuçları belli oldu! 12 milyon TL'yi aşan ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! 12 milyon TL'yi aşan ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

Eski aşkı paylaşınca ortaya çıktı

Eski aşkı paylaşınca ortaya çıktı

Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi!

Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi!

Uzmanı açıkladı! Kan grubunun virüsten koruyucu bir yönü var mı?

Uzmanı açıkladı! Kan grubunun virüsten koruyucu bir yönü var mı?

Mustafa Sarıgül'ün yeni partisinin ismi belli oldu!

Mustafa Sarıgül'ün yeni partisinin ismi belli oldu!

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sözleri olay oldu! Peş peşe tepkiler

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sözleri olay oldu! Peş peşe tepkiler

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

İranlı nükleer bilimciye suikast!

İranlı nükleer bilimciye suikast!

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Diğer Haberler

Tarım işçilerini taşıyan servis aracı kaza yaptı: 9 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan servis kaza yaptı: Yaralılar var

Koronavirüs tedavisi gören Mehmet Özhaseki taburcu oldu

Korona tedavisi gören Özhaseki taburcu oldu

Kayınpeder, torunlarının gözü önünde önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

TSK'ya yönelik sözleri sonrası Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma

TSK'ya yönelik sözleri sonrası Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma

Batman'dan acı haber! 1.5 yaşındaki bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Acı haber! 1.5 yaşındaki bebek koronavirüsten hayatını kaybetti

Olta balıkçılarından korkutan görüntüler! Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

Korkutan görüntüler! Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.