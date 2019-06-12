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ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 11:11 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan vapur seferleri normale döndü.

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan vapur seferleri normale döndü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "10.45 itibari ile bütün seferlerimiz normale dönmüştür." dedildi. Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle, şehir hatlarının bazı vapur seferleri iptal edilmişti.

Görüntü dökümü:
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-Yolcuların vapura binmeleri
-Genel ve detaylar

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