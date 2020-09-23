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Şehirler arası yolcu otobüslerinde ‘HES Kodu’ denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 11:23 | Son Güncelleme

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehirler arası yolcu otobüslerinde ‘HES Kodu’ denetimi gerçekleştirdi.Korona virüs tedbirleri kapsamında “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Otoyol Jandarma Trafik, Jandarma Asayiş ve Motosikletli Jandarma Asayiş Timleri şehirler arası yolcu otobüslerinde ‘HES Kodu’ denetimi gerçekleştirdi.Kuzey Marmara Otoyolu - İstanbul istikameti üzerinde seyahat eden şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik denetimlerde seyahat eden yolcuların sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı ve HES Kodu zorunluluğuna uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehirler arası yolcu otobüslerinde ‘HES Kodu’ denetimi gerçekleştirdi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Otoyol Jandarma Trafik, Jandarma Asayiş ve Motosikletli Jandarma Asayiş Timleri şehirler arası yolcu otobüslerinde ‘HES Kodu’ denetimi gerçekleştirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu - İstanbul istikameti üzerinde seyahat eden şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik denetimlerde seyahat eden yolcuların sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı ve HES Kodu zorunluluğuna uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Yapılan uygulamalarda vatandaşların e-devlet üzerinden veya ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması üzerinden aldıkları kodlar ile alınan tedbirlere uydukları görüldü.

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