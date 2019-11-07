Şehirler yatay mimariyle geleceğe hazırlanıyor

ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Şehirlerdeki kentsel dönüşüm alanları, hükümetin yeni dönem şehircilik vizyonu doğrultusunda bölgenin de özellikleri dikkate alınarak yatay mimariyle geleceğe hazırlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca riskli alan, rezerv yapı alanı ile riskli yapıların bulunduğu taşınmazlara ilişkin uygulamalar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca yürütülüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık tarafından hazırlanan Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ile kentsel dönüşüme yeni bir çerçeve çizilerek dönüşüm hedefleri belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla şubat ayında bu konuda valiliklere genelge gönderildi.

Çevre ve şehircilik çalışmaları tüm hayat alanında, medeniyetin değerlerini yansıtan, çevreye duyarlı ve afetlere karşı dayanaklı şehirler inşa etme niyetiyle sürdürülüyor.

Hızla artmaya devam eden nüfusun şehirlerde daha fazla yaşamaya başlaması ve bunun sonucunda da şehirlerdeki sorunların artması göz önüne alınarak yaşanabilir, insan odaklı ve çevre dostu şehirlerin oluşturulması hedefleniyor.