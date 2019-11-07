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Şehirler yatay mimariyle geleceğe hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 12:33 | Son Güncelleme

Şehirlerdeki kentsel dönüşüm alanlarında hükümetin yeni dönem şehircilik vizyonu doğrultusunda bölgenin özellikleri de dikkate alınarak az katlı yapılaşma desteklenecek - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda, insanları toprakla buluşturan, daha çok yeşil alana sahip ve sosyal donatılar sayesinde nefes alan şehirler oluşturulacak

ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Şehirlerdeki kentsel dönüşüm alanları, hükümetin yeni dönem şehircilik vizyonu doğrultusunda bölgenin de özellikleri dikkate alınarak yatay mimariyle geleceğe hazırlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca riskli alan, rezerv yapı alanı ile riskli yapıların bulunduğu taşınmazlara ilişkin uygulamalar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca yürütülüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık tarafından hazırlanan Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ile kentsel dönüşüme yeni bir çerçeve çizilerek dönüşüm hedefleri belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla şubat ayında bu konuda valiliklere genelge gönderildi.

Çevre ve şehircilik çalışmaları tüm hayat alanında, medeniyetin değerlerini yansıtan, çevreye duyarlı ve afetlere karşı dayanaklı şehirler inşa etme niyetiyle sürdürülüyor.

Hızla artmaya devam eden nüfusun şehirlerde daha fazla yaşamaya başlaması ve bunun sonucunda da şehirlerdeki sorunların artması göz önüne alınarak yaşanabilir, insan odaklı ve çevre dostu şehirlerin oluşturulması hedefleniyor.

Buna göre, yeni dönem şehircilik vizyonuna bağlı olarak kentsel dönüşüm alanlarında bölgenin özelliği ve yatay mimari esas alınarak az katlı yapılaşma desteklenecek.

Kentsel dönüşümde kent kimliği ile özgün mekansal dokunun korunması ve geliştirilmesi amacıyla mahalle, aile, komşuluk kültürü ile toplumsal değerlerin dikkate alındığı tasarımlar ve az katlı projeler üretilecek.

Bu çalışmalar sonucunda insanları toprakla buluşturan, daha çok yeşil alana sahip ve sosyal donatılar sayesinde nefes alan şehirler oluşturulacak.

- İstanbul'da yatay mimariyle hayata geçirilen projeler

Bakanlık tarafından kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yatay mimariyle hayata geçirilen projelerden bazıları şunlar:

- İstanbul'un Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi'nde yatay mimariyi esas alarak hayata geçirilen dönüşüm uygulamasıyla mahalle içerisinde örnek bir yapılaşma oluşturuldu.

- Esenler ilçesi Yenişehir Rezerv Yapı Alanı'nda şehrin yoğunluğunun desantralizasyonu amacıyla nüfus yoğunluğu oldukça fazla olan çevre mahallelerden, bu bölgede yatay mimari esas alınarak gerçekleştirilecek projeye nüfus transferi gerçekleştirilecek.

- Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında son aşamaya gelindi. Boğaziçi Kanunu kapsamında hazırlanan projede, 4-5 katlı yapılar ile insan ölçeği esas alındı.

- Farklı konut tipolojilerinin yer aldığı, geçmişten aldığı değer ve yapısal kimliği modern kent dokusu ile bütünleştirebilen, toplu taşıma ağırlıklı, sürekliliği olan yaya yolları ile çevrili mahalle kültürünün esas alındığı mahalleler oluşturuldu.

- Ait olduğu şehirle kimlik bağlantılarını sürdüren, topografya ile uyumlu, çevresi ile bütünleşen bir kentsel çevre, örnek bir kent inşa edildi. Yüzde 50'den fazlası yeşil alanlardan oluşan, bol ağaçlı meydanları, peyzajı, düzenli yolları ve yatay mimarisiyle yaşanabilir bir dönüşüm projesi hayata geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yatay mimari

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