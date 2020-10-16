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Şehirlerarası otobüslerden uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 16:31 | Son Güncelleme

Osmaniye’de şehirlerarası otobüslerde 4 kilo 150 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.Diyarbakır-İstanbul arası sefer yapan yolcu otobüsünü durduran Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri bir şahsın valizinde yaptıkları aramada 1 kilo 600 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.

Şehirlerarası otobüslerden uyuşturucu çıktı

Osmaniye’de şehirlerarası otobüslerde 4 kilo 150 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Diyarbakır-İstanbul arası sefer yapan yolcu otobüsünü durduran Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri bir şahsın valizinde yaptıkları aramada 1 kilo 600 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. İşlem yapılan M.M. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Yine Diyarbakır-İstanbul seferi yapan bir başka otobüste yapılan aramada da bir yolcunun valizinde 2 kilo 550 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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