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Şehirlerarası seyahatte büyük düşüş

12.05.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecinde şehirlerarası yapılan seyahatlerdeki düşüş dikkat çekiyor.

Şehirlerarası seyahatte büyük düşüş

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan bayramı arifesinde de denetimlerini sürdürdü. Şehirlerarası Otogarı’nda giriş çıkış yapan yolcu otobüslerini denetleyen polis ekipleri seyahat eden yolcuların HES kodu, yol izin belgesi ve emniyet kemerini kontrol etti.

Pandemi sürecinde bazı yasal düzenlemelerin olduğunu hatırlatan Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, “Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz. Tüm yolcularımıza maske taktıkları için teşekkür ediyorum. HES kodlarınız kontrol edildi. Güvenli bir yolculuk için emniyet kemeri olmazsa olmazımız. Seyahat boyunca emniyet kemerlerini lütfen takalım” dedi.

Tam kapanma döneminde seyahat eden araç sayısında büyük bir düşüş olduğunu açıklayan Demir, “Çorum’dan günlük 15 bin araç geçiş yaparken kısıtlamadan dolayı bugün bu sayı 6 bin araca kadar düşmüştür. Bu süreçte kurallara uyan, bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) tam kapanma

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