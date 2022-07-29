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Şehit astsubayla ilgili kahreden detay... Babası sürpriz yapmak isterken acı haberi aldı

29.07.2022 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen hain saldırıda yaralanan Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek (24), kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şimşek'in acı haberi sonrası ailesi kahrolurken yürek yakan bir detay ortaya çıktı. Şehidin babası Hakan Şimşek'in oğluna dün otomobil aldığı ve haber vermek için aradığında ulaşamadığı öğrenildi...

Şehit astsubayla ilgili kahreden detay... Babası sürpriz yapmak isterken acı haberi aldı

Suriye'de Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek'in baba ocağına ateş düşerken, yürekleri dağlayan bir detay ortaya çıktı...

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün açtığı taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şimşek'in şehadet haberi, bugün akşam saatlerinde askeri yetkililer tarafından İzmir'in Bornova ilçesindeki baba ocağına verildi. Şehit haberi alan yakınları ve mahalle sakinleri evlerine Türk bayrağı astı. Hakan ve Ayten çifti, Batuhan Şimşek'in acı haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Bekar olan şehidin bir de kardeşi olduğu öğrenildi.

Belediye ekiplerince şehit evine ikram araçları gönderildi ve taziye çadırı kuruldu. Acılı baba Hakan Şimşek askeri yetkililerle birlikte taziyeleri kabul etti.

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BABASI OTOMOBİL ALMIŞTI, SÜRPRİZ YAPACAKTI

Dayısı Selçuk Ulu, eniştesi Hakan Şimşek'in oğluna sürpriz yapacakken acı haberini aldığını ifade ederek, "Bugün ne yazık ki öğlen saatlerinde haberini aldık. Çok üzgünüz, ne diyeceğimizi de bilemiyoruz. Şehidimiz çok iyi bir insandı, vatanına milletine çok düşkün bir çocuktu, dini bütün biriydi. Çevresi tarafından çok sevilen biriydi. Babasının bugün bir sürprizi vardı ona, bir araç aldı kendisine, bugün öğlen telefonla aradı bilgisini vermek için, ulaşamadık. Ne yazık ki şehit olduğu haberini aldık" dedi.

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AYNI AİLEDEN İKİNCİ ŞEHİT

Selçuk Ulu, Batuhan Şimşek'in ailenin ikinci şehidi olduğunu da bildirdi. Ulu, 1995 yılında amcaları Tekin Ulu'yu da aynı bölgede şehit verdiklerini söyledi. 1995 yılında Osman Pamukoğlu komutasında yürütülen Ejder Operasyonunda bomba imha uzmanı olarak görev yapan Tekin Ulu'nun bölücü terör örgütünün açtığı ateş sonucunda şehit olduğunu aktardı. Selçuk Ulu, "Bu ailemizin ikinci şehidi oldu. Yeri gelse burada üzülmeyeceğiz ama, artık yürek bu dayanamıyor. Hepimiz için zor, vatan sağ olsun." dedi.

Şehit Batuhan Şimşek'in cenazesinin yarın düzenlenen askeri törenin ardından Gaziemir 15 Temmuz Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kadifekale Hava Şehitliğine defnedileceği öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
şehit İzmir sürpriz
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