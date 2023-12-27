Şehit babasına yönelik sözleri tepki çekmişti; gazeteci Can Ataklı için adli kontrol talebi

Pençe Kilit bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın cenaze törenine oğlunun üniformasıyla katılan ve "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, selam gönderenlere de hakkımı helal etmiyorum" açıklamasını yapan şehit babası Mehmet Aslan'a yönelik "Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" sözleri tepki çeken Can Ataklı adli kontrol talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Can Ataklı hakkında, sosyal medya hesabında şehit aileleri ve şehit babalarıyla ilgili söylemleri nedeniyle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan dolayı" resen soruşturma başlatmıştı.

Can Ataklı bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. Ataklı, Basın Bürosu savcılığında ifade verdi. Can Ataklı adli kontrol talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.







