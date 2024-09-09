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Şehit Burak Büyükçaylı şehit olduğu gün baba oldu! Hamile eşi acı haberi alınca fenalaştı, kaldırıldığı hastanede doğum yaptı

09.09.2024 09:52
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Dün Tunceli'de devrilen zırhlı araçta 4 kahraman askerimiz şehit oldu. Türkiye şehitlerine ağlarken kahreden bir detay da ortaya çıktı. Şehit Burak Büyükçaylı'nın acı haberini alan eşi Gizem Büyükçaylı fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Hamile olan Büyükçaylı kaldırıldığı hastanede bir erkek bebek dünyaya getirdi. Kahraman askerimiz Burak Büyükçaylı ise şehit olduğu gün baba oldu.

Tunceli'de zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın (34) acı haberi, Isparta’da yaşayan ailesine ulaştı. Öte yandan şehidin hamile eşinin acı haberi alınca fenalaştığı, hastaneye kaldırılınca da eşinin şehit olduğu gün doğum yaptığı öğrenildi.

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EŞİ HAMİLEYDİ

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı’nın acı haberi, Isparta'nın Ayazmana Mahallesi’nde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin annesi Ayşe Büyülçaylı’nın yaşadığı 5 katlı binanın son kat dairesine Türk bayrağı asıldı. Isparta Belediyesi tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu.

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Şehidin eşi Gizem Büyükçaylı’nın Balıkesir’de bulunduğu ve hamile olduğu öğrenildi.

ŞEHİT OLDUĞU GÜN BABA OLDU

Tunceli'de zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı’nın, eşinin şehit olduğu akşam Balıkesir’de doğum yaptığı öğrenildi. Büyükçaylı, erkek bebek dünyaya getirdi.

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KAHREDEN DETAY! ACI HABERİ ALINCA FENALAŞTI, HASTANEDE DOĞUM YAPTI

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında devrilen zırhlı araçta şehit olan 4 askerden Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi 8 aylık hamile Gizem Büyükçaylı'nın, kocasının acı haberini aldıktan sonra fenalaştığı, kaldırıldığı Atatürk Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisi'nde sezaryen ile doğum yapıp, dünyaya erkek çocuk getirdiği öğrenildi. Hamileliği dolayısıyla Balıkesir'de bulunan baba evinde kaldığı öğrenilen Büyükçaylı'nın servisteki kontrolleri devam ediyor.

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Öte yandan, Gizem Büyükçaylı'nın Karesi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan baba evine de Türk bayrağı asıldı. (DHA)

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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şehit Isparta Tunceli baba hamile
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