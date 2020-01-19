Şehit cenazesinde askerler üşümesin diye kendi montlarını verdiler!

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombasıyla yaralanması sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak'ın, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde dün toprağa verildiği sırada çekilen fotoğraf ile video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

DUYGULANDIRAN AN!



Bir grup gencin tören mangasındaki askerlere "soğuktan üşümesinler" diye kendi montlarını çıkartıp giydirmesine ilişkin fotoğraflar, herkesi duygulandırdı.

Çektiği fotoğraf ve görüntülerle o anı ölümsüzleştiren üniversite öğrencisi Hasan Acı yaptığı açıklamada, katıldığı cenaze töreninin ardından defin sırasında mezarlık içinde çektiği fotoğrafları akşam saatlerinde sosyal medyada paylaştığını anlattı.

'TÖRENE SADECE KAZAKLARIYLA DEVAM ETTİLER'



Kısa sürede binlerce kişinin fotoğrafları beğenip altına duygularını ifade eden yorumlar yazdığını anlatan Acı, şunları kaydetti:

"Defin sırasında, soğuk havada tören mangasındaki askerlerimizin üşüdüğünü düşünen halkımızın, kendi ceket, mont ve kabanlarını görevli askerlerimize giydirmelerine şahit oldum. Bu anı hem fotoğraflamak hem de görüntülemek istedim. O anlarda halkımızla gurur duydum. Havanın eksi 5 derecelerde olduğu o anlarda halkımızın kendi askeri için fedakarlık yapması çok hoşuma gitti. Ben üzerimde çok kalın kıyafetler olmasına rağmen üşüyordum, ellerim titriyordu. Kabanlarını veren gençlerin üzerlerine giyecek başka bir şeyleri yoktu. Törene sadece kazaklarıyla devam ettiler. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum."