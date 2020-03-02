Şehit cenazesinde Bahçeli ile Kılıçdaroğlu el sıkışmadı

İdlib'deki hain saldırıda şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya (24), dün memleketi Ankara'daki törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırırken törene CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı.

BAHÇELİ KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNİ SIKMADI

Tören sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmaması dikkatleri çekti. Bahçeli'nin, Kılıçdaroğlu'na sergilediği tavır sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.



