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  4. Şehit cenazesinde Bahçeli ile Kılıçdaroğlu el sıkışmadı

Şehit cenazesinde Bahçeli ile Kılıçdaroğlu el sıkışmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 11:44 | Son Güncelleme

İdlib'deki hain saldırıda şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya (24), dün memleketi Ankara'daki törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende MHP Lideri Devlet Bahçeli ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun el sıkışmaması dikkat çekti.

İdlib'deki hain saldırıda şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya (24), dün memleketi Ankara'daki törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırırken törene CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı.

BAHÇELİ KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNİ SIKMADI

Tören sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmaması dikkatleri çekti. Bahçeli'nin, Kılıçdaroğlu'na sergilediği tavır sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

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Bahçeli Kılıçdaroğlu Şehit Cenazesi

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