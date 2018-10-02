Şehit evlatlarının hatıralarını özel odada saklıyorlar

Birliğinden 2 Ekim'de izin alarak ilçe merkezine alışverişe giden Kızılca'nın üzerine bir terörist tarafından ateş açıldı. Ağır yaralanan Kızılca, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 Ekim 2017 günü şehit oldu.

MEHMET ÇETİN - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kent merkezinde bir teröristin saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 3 Ekim 2017 günü 22 yaşındayken şehit düşen Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca'nın ailesi, hatırasını yaşatmak için evlerinin bir odasını oğullarına ayırdı.

Evlatlarının acısını ilk günkü gibi muhafaza eden Kızılca çifti, hatırasını yaşatmak için şehit oğullarının eşyalarını evlerinin özel olarak düzenledikleri bir odasında sergiliyor.

Şehidin annesi Fadime Kızılca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aradan bir yıl geçmesine rağmen acılarının çok taze olduğunu söyledi.

Oğlunun şehit olduğuna hala inanamadığını ifade eden anne Kızılca, "Oğlum şehit olalı bir sene oldu. Hala onun şehit olduğuna inanamıyorum. Sanki her an gelecek gibi. Devamlı rüyalarıma giriyor, 'anneciğim üzülme' diyor. Şehitlik gurur verici bir şey. Oğlumla gurur duyuyorum. Elbette çok acı veren, üzücü bir olay. Dayanmak çok zor. Fakat şehitlik herkese nasip olmaz. Allah vatanımızı, milletimizi korusun. Vatan sağ olsun." diye konuştu.

- Özel oda hazırladılar

Kızılca, evlerinin alt katında kiler olarak kullandıkları bir bölümü, oğlu şehit olmadan önce oda olarak düzenlemek istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Burayı zemin katta olduğu ve inip çıkmak kolay olur diye oda yapmak istedim. Hatta oğlumdan yardım istedim. Biraz yardım edersen burayı yaptıracağız dedim. Kendisi de bana 'Yaptırın, ben ne lazımsa yaparım' dedi. Fakat biz odanın inşaatına başlamadan şehit oldu. Şimdi burayı yaptırarak, onun odası haline getirdik. Eşyalarını burada saklıyoruz. Kendisi fotoğraf çektirmeyi çok severdi. Bulduğum fotoğraflarını çerçeveletip asıyorum. Gelip eşyalarını öpüyor, kokluyorum. Hala elbiselerinin üzerinde terinin kokusu var. Eşyalarını burada ömür boyu saklayıp, anılarını yaşatacağım. Çocuklarıma da vasiyet ediyorum. Bu oda devamlı böyle kalsın."