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Şehit haberleri sonrası RTÜK'ten televizyonlara uyarı

24.12.2023 15:49 | Son Güncelleme:
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), televizyonlara, tartışma programlarında veya haberlerde terörle mücadele konusunda yapacakları yayınlarda gerekli özeni göstermeleri için uyarıda bulundu.

Şehit haberleri sonrası RTÜK'ten televizyonlara uyarı

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kalleş terör örgütü PKK'nın son saldırıları ile kahraman askerlerimizden şehitler verdik. Başımız sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

Terörle mücadelenin, aziz milleti tehdit edecek tek bir terörist kalmayana dek devam edeceği konusunda şüphe bulunmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte tartışma programlarında veya haberlerde maalesef terörle mücadelemizi zaafa uğratabilecek kimi bilgiler 'analiz' adı altında ekranlara getirilmektedir. Medya kuruluşlarımızı bu konuda yapacakları yayınlarda gerekli özeni göstermeleri konusunda önemle ikaz ediyoruz. Hiçbir yayıncımız, kahramanlarımızın sahada canla, başla verdiği mücadeleyi sekteye uğratamaz, uğratmak istemez. Bu vesile ile tekrar kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve millete baş sağlığı diliyoruz."

(AA)

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pkk rtük terörle mücadele
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