Şehit Kadir Seçgin son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın Belen ilçesinde, jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'dan askeri uçakla Tokat'a getirilen 41 yaşındaki şehit Seçgin'in naaşı, Turhal ilçesi Şenyurt beldesindeki babaevine götürülerek helallik alındı. Bu esnada şehidin annesi Havva Şeçgin, "Her şehitte anne ciğerleri yandı, bugün de benim ciğerim yandı. Vatan sağ olsun. Sen vatanına ihanet etmedin, ben de sana ihanet etmeyeceğim. Bir Türk bayrağı da benim başıma takın." diye ağıt yaktı.

Şehidin cenazesi daha sonra Şenyurt Belediye Meydanı'ndaki tören alanına getirildi. Cenaze törenine katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Şehidin eşi Esma ile tarım işçisi babası Ali, annesi Havva Seçgin ve 2 kardeşi gözyaşı döktü.

Burada cuma namazı sonrası Tokat Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bir süre askerlerin omzunda taşınan şehidin naaşı, Karaevli Mezarlığı'nda toprağa verildi.