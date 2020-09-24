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Şehit Kaymakam Safitürk’ün duruşması Derik’te görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 13:30 | Son Güncelleme

Mardin’in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016’da terör örgütü PKK mensuplarının hain saldırısı sonucu şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün duruşması Derik’te görüldü.

Mardin’in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016’da terör örgütü PKK mensuplarının hain saldırısı sonucu şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün duruşması Derik’te görüldü. Duruşmaya, şehit kaymakamın babası ve ağabeyi de katıldı.
Terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Safitürk’ün duruşması Derik Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya avukatların yanı sıra, şehit kaymakamın babası Asım Safitürk, ağabeyi Ali Haydar Safitürk, 1071 Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu, Mardin-Trabzon Kardeş Şehir Proje Koordinatörü Ahmet Külekçi katıldı. Duruşma, delillerin yeniden incelenmesi için 14 Ocak 2021’e ertelendi.

Şehidin ailesinden Derik Kaymakamlığına ziyaret
Duruşmanın ardından şehit kaymakamın babası Asım Safitürk ile ağabeyi Ali Haydar Safitürk, Derik Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Hicabi Aytemür ile bir araya geldi. Kaymakamlık çıkışında açıklamalarda bulunan Ali Haydar Safitürk, "Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün katillerinin bulunması için buradayız" dedi.

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