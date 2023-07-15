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Şehit Komiser Yardımcısı Kübra'nın annesi: 'Acılarımız ilk günkü gibi taze'

15.07.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'daki Polis Özel Harekat Merkezi'ne düzenlenen saldırıda şehit olan komiser yardımcısı Kübra Doğanay'ın annesi Hikmet Doğanay, "15 Temmuz geldi. Acılarımız ilk günkü gibi taze. 'Yaralar kapanır' diyorlar ama kapanmıyor" dedi.

Şehit Komiser Yardımcısı Kübra'nın annesi: 'Acılarımız ilk günkü gibi taze'

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde bombalanan Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda komiser yardımcısı Kübra Doğanay da şehit oldu. Şehit Doğanay'ın Kayseri'de yaşayan annesi Hikmet ve babası Harun Doğanay, kızlarının hatırasını yaşatıyor. Doğanay çifti, evin bir odasını kızlarının fotoğraflarıyla donattı.

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"KIZIMI ŞEHİT OLALI 7 YIL OLDU"

Darbe girişiminde 3 çocuklarından 1'ini kaybeden anne Hikmet Doğanay, "15 Temmuz geldi. Acılarımız ilk günkü gibi taze. 'Yaralar kapanır' diyorlar ama yaralar hiç kapanmıyor. Aksine yaralar büyüyor. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Kızımız şehit olalı 7 yıl oldu, bu odayı onun için 'anı odası' olarak hazırladık. Gelen misafirlerimize odayı açıyoruz. Çocuklarımız ablalarına bakarak, onu örnek almaya çalışıyor. Biz de bununla gurur duyuyoruz. Kızımız öğrencilere çok güzel örnek oluyor" diye konuştu.

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"KIZIMIN İÇİNE DOĞMUŞ"

Kızı Kübra ile son görüşmesini anlatan Doğanay, "Kızımla en son konuştuğumuzda biz tarladaydık. Bize telefon açtı. Birbirimizin hal hatrını sorduk. Ondan sonra da saat 22.30'da şehadet haberini almıştık. Kübra şehit olmadan en son 5 gün önce bayramda yanımıza gelmişti. Bayramda kahvaltı hazırlarken bana, 'Şehit olursam sakın üzülmeyeceksin, arkamdan ağlamayacaksın' dedi. Ben de 'Niye öyle söylüyorsun? Sen benim kuzumsun' dedim. Kızım da 'Anne şehit olanlar anne kuzusu değil mi?' dedi. Yani bu kızımın içine doğmuş. Ben kızımdan razıydım, Rabb'im de razı olsun. Tabii ki kendisini özlüyoruz. 15 Temmuz geldiği zaman benim içim kapkaranlık. Bu acının tarifi yok. Yapacak bir şey de yok. Rabbimden geldi. Rabbim emanetini aldı. Ona yapacak bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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15 temmuz

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