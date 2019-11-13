Şehit öğrenciler için hatim ve mevlit

Barış Pınarı Harekatı sırasında YPG/PKK'lı teröristlerce atılan roket ve havanlar sonucunda Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde şehit olan öğrenciler Elif Terim ve Mazlum Güneş için okunan hatimlerin duası edildi, mevlit okutuldu.

Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda, şehit öğrenciler için imam hatip okullarında okunan hatimlerin duası edildi.

Kaymakam Mehmet Keklik programda yaptığı konuşmada, şehitler için en güzel hediyenin Kur'an-ı Kerim hatmi olduğunu belirtti.

Barış Pınarı Harekatı ile sınırların daha güvenli hale geldiğini vurgulayan Keklik, şunları söyledi:

"Sınırlarımızdaki terör koridorunun barış koridoruna dönüşmesi için siz gençlerin daha huzurlu bir Türkiye'de yaşaması için Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda ve Barış Pınarı Harekatı'nda birçok Mehmetçiğimiz yaralandı, şehit Mehmetçiklerimiz var. Kanlarıyla, canlarıyla bu vatan toprağını bizlere emanet eden bütün şehitlerimize Rabbim rahmet eylesin. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu süreç ülkemiz açısından çok güzel bir şekilde sonuçlanacak. Ceylanpınar'da, Akçakale'de, İstanbul'da, Kars'ta, Antalya'da ve 81 vilayetin tamamında gençlerimiz, çocuklarımız, vatandaşlarımızın emniyeti, huzuru daha güçlü bir şekilde sağlanmış olacak."

Konuşmaların ardından mevlit okunan programa şehit öğrencilerin babaları İbrahim Halil Terim ve İbrahim Güneş'in yanı sıra İlçe Müftüsü Hasari Altınova, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Orak, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

