Şehit Özel Harekat Müdürü Baysal’ın ismi kütüphanede yaşayacak

Şubemize hayırlı olsun Kütüphanenin açılışında konuşan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Mercan, açılan kütüphanenesin hayırlı olmasını diledi. Mercan şöyle devam etti; “15 Temmuz şehidi arkadaşımız, kardeşimiz Ufuk Baysan’ın adına yaşatmak adına Sayın İl Emniyet Müdürümüz Gürsel Yıldız’ın himayelerinde Çevik Kuvvet Şube Müdürümüz Halil İbrahim Küpeli ve İsmail beyin katkılarıyla oluşturduğumuz kütüphanemizin açılışını yaptık. Arkadaşımızın isminin yaşatılmasının adına çevik kuvvete görev yapan personelimizin daha kaliteli daha verimli olması adına kütüphanemizin bugün açılışını yapıyoruz. Şubemize hayırlı uğurlu olsun.”

Afyonkarahisar’da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasına, iş adamı İsmail Yoğurtçu tarafından kurulan kütüphaneye, FETÖ darbe girişimi sırasında şehit olan Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı’nda Emniyet Müdürü görevinde bulunan Ufuk Baysan’ın ismi verildi. Afyonkarahisar’da hayırsever iş adamı İsmail Yoğurtçu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı’nda Emniyet Müdürü görevinde bulunan Ufuk Baysan’ın adına kütüphane kurdu. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne kurulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine; İl Emniyet Müdür Yardımcıları Gökhan Mercan, Ahmet Özer, Emin Topçu, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Halil Muharrem Küpeli, Emniyet Amiri Mustafa Yüksel ve polis memurları katıldı. Kütüphanede bulunan tüm kitaplar ise emniyette görevli polisler tarafından başlatılan bir kampanyayla toplandı.

Bin 500 kitabımız bağışla toplandı

Çevik Kuvvet Şube Müdürü Halil İbrahim Küpeli de, bin 500 kitabın görevli polisler tarafından başlatılan kampanyayla toplandığını belirterek şöyle devam etti;

“Burada Çevik Kuvvet Şube Müdürü olarak atandığımda şubemizdeki sosyal yaşantının biraz daha zayıf olduğunu ve bu yaşantıyı biraz daha arttırabilmek adına gençlerimizin polislerimizin okumaya ihtiyacı olduğunu gördük. Bu ihtiyacı nasıl kapatacağımızı düşündüğümüzde tesadüfen İsmail beyle tanıştık. Sağ olsun bir çay mesafesi kadar bize yakındı. Koşarak geldi. Şehitlerimiz için ne yapabiliriz sorusuna karşılık, ‘Ben bir kütüphane yapayım’ dedi. Biz çok sevindik. Sonrasında şubemiz içerisinde kitap bağış kampanyası gerekli süzgeçlerden geçirdiğimiz kitaplarımızı kütüphaneye koyduk. Şuan bin 500 kitabımız oldu. Arkadaşlarımız okumaya başladı.”

Şehitlerimiz için böyle bir girişimde bulunduk

Ülke için canını veren insanların isimlerini yaşatmak için böyle bir girişimde bulunduklarını ifade eden iş adamı İsmail Yoğurtçu da; “İnşallah örnek olur diye düşünüyorum. Ben bu tür şeylerin gizli olmasından yanayım ama burada örnek olması düşüncesiyle böyle bir tören yaptık” dedi.

Konuşmaların sonunda İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Mercan tarafından iş adamı İsmail Yoğurtçu’ya plaket takdim edildi.