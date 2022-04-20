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Şehit Piyade Er Mahir Yıldırım ve 4 askerin kanı yerde kalmadı! 15 yıl sonra etkisiz hale getirildiler

20.04.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta 15 yıl önce teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucuna şehit olan Piyade Er Mahir Yıldırım ve 4 askerin kanı yerde kalmadı. Saldırının faali olarak aranan sözde PKK'nın sözde Zap Eyalet sorumlusu Zeynel Erocağı ve 4 koruması Pençe Kilit Operasyonu’nda etkisiz hale getirildi.

Şehit Piyade Er Mahir Yıldırım ve 4 askerin kanı yerde kalmadı! 15 yıl sonra etkisiz hale getirildiler

Şırnak'ta 15 yıl önce şehit olan Piyade Er Mahir Yıldırım ve 4 askerin kanı yerde kalmadı. Saldırının faili olarak aranan sözde PKK'nın sözde Zap Eyalet sorumlusu Zeynel Erocağı ve 4 koruması, bir yer altı tünelinden kaçmaya çalışırken Pençe Kilit Operasyonu’nda etkisiz hale getirildi.

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5 ASKER ŞEHİT OLDU

Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı bünyesinde piyade er olarak vatani görevini yaparken teskeresine 60 gün kala Şırnak'ın Cudi Dağı'nda teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 24 Mayıs 2007 tarihinde terör örgütü PKK tarafından araziye döşenen mayının patlaması sonucu şehit düştü. Patlamada Yıldırım ile birlikte 4 asker daha şehit olurken, 11 güvenlik görevlisi de yaralandı. Şehit düştüğünde 21 yaşında olan Yıldırım, baba ocağı Aydın'ın Umurlu Mahallesi'nde binlerce kişinin katıldığı törende tekbirlerle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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TÜNDELDEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Farklı tarihlerde 20 askerimizin şehit edildiği saldırıların faili olarak aranan ve PKK’nın sözde Zap eyalet sorumlusu Zeynel Erocağı’nın yeri Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe Kilit Operasyonu’nda MİT-TSK işbirliğiyle tespit edildi. Operasyon çerçevesinde terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edildi. Operasyonda 2 milyon TL ödüllü turuncu listede yer alan ve Werheli bölgesindeki bir yer altı tünelinden kaçmaya çalışan Zeynel Erocağı ve beraberindeki 4 koruması da etkisiz hale getirildi.

Kaynak: İHA

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şehit Şırnak
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