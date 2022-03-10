Şehit polislerin kanı yerde kalmadı! Saldırgan ölü ele geçirildi

Şanlıurfa'da merkez Haliliye ilçesinde dün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında takibe alınan şüphelinin bulunduğu araçtan ateş açılmış, yaralanan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt kaldırıldıkları hastanede şehit olmuştu.

ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Polislere yönelik saldırısı sonrası Mehmet Aslan'ın ölü olarak ele geçirildiği belirtildi. Mehmet Aslan’ın 2004 yılında cinayet suçundan tutuklandığı, 2013 yılında da tahliye olduğu belirtildi. Aslan'ın cinayetin yanı sıra gasp, adam yaralama, tehdit, mala zarar verme, ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan yaklaşık 30 kaydı bulunduğu bildirildi.

BAKAN SOYLU: ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İki kahraman polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı."

ŞEHİTLERİN CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan şehit olan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt'un cenazeleri, İl Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından memleketlerine gönderildi.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada 2 polisin şehit olduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, polisler, kullandıkları araçla içerisinde silah olduğu yönünde ihbarda bulunulan otomobilin önünü kesiyor. Araçtan inen polis memurları, şüpheli Mehmet Aslan’ın (42) saldırısına uğruyor. Saldırgan, otomobili terk edip yaya olarak ara sokağa girerek kaçıyor.

Kaynak: DHA-AA

