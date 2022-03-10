Şehit polislerin kanı yerde kalmadı! Saldırgan ölü ele geçirildi

Şanlıurfa'da merkez Haliliye ilçesinde dün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında takibe alınan şüphelinin bulunduğu araçtan ateş açılmış, yaralanan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt kaldırıldıkları hastanede şehit olmuştu.
Polislere yönelik saldırısı sonrası Mehmet Aslan'ın ölü olarak ele geçirildiği belirtildi. Mehmet Aslan’ın 2004 yılında cinayet suçundan tutuklandığı, 2013 yılında da tahliye olduğu belirtildi. Aslan'ın cinayetin yanı sıra gasp, adam yaralama, tehdit, mala zarar verme, ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan yaklaşık 30 kaydı bulunduğu bildirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"İki kahraman polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı."
Öte yandan şehit olan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt'un cenazeleri, İl Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından memleketlerine gönderildi.
Bu arada 2 polisin şehit olduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, polisler, kullandıkları araçla içerisinde silah olduğu yönünde ihbarda bulunulan otomobilin önünü kesiyor. Araçtan inen polis memurları, şüpheli Mehmet Aslan’ın (42) saldırısına uğruyor. Saldırgan, otomobili terk edip yaya olarak ara sokağa girerek kaçıyor.
Kaynak: DHA-AA
Okuyucu Yorumları 0 yorum