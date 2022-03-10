HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şehit polislerin kanı yerde kalmadı! Saldırgan ölü ele geçirildi

Şehit polislerin kanı yerde kalmadı! Saldırgan ölü ele geçirildi

10.03.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt’u şehit eden Mehmet Aslan, ölü ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" ifadesine yer verdi.

Şehit polislerin kanı yerde kalmadı! Saldırgan ölü ele geçirildi

Şanlıurfa'da merkez Haliliye ilçesinde dün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında takibe alınan şüphelinin bulunduğu araçtan ateş açılmış, yaralanan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt kaldırıldıkları hastanede şehit olmuştu.

Şanlıurfa'dan acı haber! 2 polis şehit olduŞanlıurfa'dan acı haber! 2 polis şehit oldu

ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Polislere yönelik saldırısı sonrası Mehmet Aslan'ın ölü olarak ele geçirildiği belirtildi. Mehmet Aslan’ın 2004 yılında cinayet suçundan tutuklandığı, 2013 yılında da tahliye olduğu belirtildi. Aslan'ın cinayetin yanı sıra gasp, adam yaralama, tehdit, mala zarar verme, ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan yaklaşık 30 kaydı bulunduğu bildirildi.

sehit-polisler-torenle-memleketlerine-ugurlandi-2-_6620_dhaphoto2

BAKAN SOYLU: ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İki kahraman polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı."

sehit-polisler-torenle-memleketlerine-ugurlandi-2-_6620_dhaphoto3 (1)

ŞEHİTLERİN CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan şehit olan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt'un cenazeleri, İl Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından memleketlerine gönderildi.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada 2 polisin şehit olduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, polisler, kullandıkları araçla içerisinde silah olduğu yönünde ihbarda bulunulan otomobilin önünü kesiyor. Araçtan inen polis memurları, şüpheli Mehmet Aslan’ın (42) saldırısına uğruyor. Saldırgan, otomobili terk edip yaya olarak ara sokağa girerek kaçıyor.

sehit-polisler-torenle-memleketlerine-ugurlandi-2-_6620_dhaphoto4

sehit-polisler-torenle-memleketlerine-ugurlandi-2-_6620_dhaphoto5

sehit-polisler-torenle-memleketlerine-ugurlandi-2-_6620_dhaphoto6

sehit-polisler-torenle-memleketlerine-ugurlandi-2-_6620_dhaphoto7

sehit-polisler-torenle-memleketlerine-ugurlandi-2-_6620_dhaphoto8

Kaynak: DHA-AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Osman Sarıgün ile ilgili yeni gelişmeKılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Osman Sarıgün ile ilgili yeni gelişme
Zelenskiy savaşı bitirecek tek şartı açıkladıZelenskiy savaşı bitirecek tek şartı açıkladı
AKOM'dan İstanbul için '1987 kışı' açıklamasıAKOM'dan İstanbul için '1987 kışı' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
şehit polis Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dev bankadan önemli tahmin: Ralli tersine dönecek

Dev bankadan önemli tahmin: Ralli tersine dönecek

Antalya'daki tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalar

Antalya'daki tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalar

Savaş bölgesinde olağanüstü görüntüler!

Savaş bölgesinde olağanüstü görüntüler!

İngiliz askerler emirleri dinlemedi, Ukrayna'ya savaşmaya gitti

İngiliz askerler emirleri dinlemedi, Ukrayna'ya savaşmaya gitti

Yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı!

Yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı!

Yok böyle bahane! İsrail'den flaş Zelenskiy kararı

Yok böyle bahane! İsrail'den flaş Zelenskiy kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.