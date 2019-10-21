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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 14:07 | Son Güncelleme

Fırat'ın doğusunda Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi memleketi Tokat'ta toprağa verildi

Fırat'ın doğusunda Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şanlıurfa'dan askeri uçakla dün gece Tokat'a getirilen şehit Fındık'ın (22) naaşı, Yeşilyurt ilçesi Kuşcu köyündeki babaevine götürülerek burada helallik alındı. Bu sırada şehidin amcası Mustafa Fındık, "Cumhurbaşkanımız yeter ki dik dursun. Biz yanındayız. Cenazeyi defnettikten sonra ben gideceğim yeğenimin yerine." diyerek ağıt yaktı.

"Ağlayarak o kalleşleri sevindirmeyin yavrum, onlar kalleş. Neden ağlıyorsunuz? Şehit olmuş benim torunum ne mutlu." diyen dede Duran Fındık ise aileyi teselli etmeye çalıştı.

Şehidin cenazesi daha sonra köy meydanına getirildi.

Cenaze törenine katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem ile AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Şehidin tarım işçisi babası İsmail, annesi Özgül Fındık ile 3 kız kardeşi gözyaşı döktü.

Tokat Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bir süre askerler ve vatandaşların omzunda taşınan şehidin naaşı, Kuşculu Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi, yakınları, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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