Şehit savcı Kiraz'la ilgili skandal paylaşım! Ezgi Yıldız tutuklandı... "Ben böyle bir paylaşım yapmadım"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli olduğu ortaya çıkan Ezgi Yıldız'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmeden önceki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilmişti. Son olarak Ezgi Yıldız ‘’Terör örgütü propagandası yapmak’’ suçundan tutuklandı. Tutuklanan kadının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart 2015'te terör örgütü mensuplarınca şehit edilen savcı Kiraz'ın makamında alıkonulduğu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Ezgi Yıldız hakkında soruşturma başlattı.

TUTUKLANDI

Şüpheli, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yıldız'ın son olarak ise tutuklandığı öğrenildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ezgi Yıldız'ın emniyette verdiği ifadesinde söz konusu paylaşımı kendisinin yapmadığını iddia ederek, "Ben böyle bir paylaşım yapmadım, bu paylaşım bana ait değildir. Bu tweeti sabah 09.00 sıralarında beni etiketleyerek paylaştıklarında gördüm. Bunlar fotoshoptur. Sosyal medyada linç edildiğim için hesabımı kapattım. Benim üzerimden çalıştığım kuruma saldırıyorlar. Şehit olan savcının yıl dönümü olduğu için böyle bir şey yaptıklarını düşünüyorum" dediği öğrenildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA

Ezgi Yıldız'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSYÖN A.Ş'de insan kaynakları uzmanı olduğu öğrenildi. İBB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölüm yıl dönümünde saygıyla anıldığı belirtilerek, "Bir iştirak şirketi personelimizin 8 yıl önce şehidimizle ilgili yaptığı paylaşım asla kabul edilemez. Çalışanın iş akdi 30.03.2023 tarihi itibariyle feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanıldı.

