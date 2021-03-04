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Şehit Şükrü Karadirek kimdir?

04.03.2021 23:24 | Son Güncelleme:
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Şehit Şükrü Karadirek kimdir?

Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek kimdir? Şehit haberinin ardından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşanan helikopter kazasında Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek hayatını kaybetti. Acı haberin ardından şehitlerin kimlikleri açıklanmaya başlandı. İşte, Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek hakkında detaylar…

Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan Bitlis’te gerçekleşen helikopter kazasında hayatını kaybeden şehitlerin kimlikleri belli oldu. Acı haberin ardından hayatını kaybeden Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek kaç yaşında? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, detaylar…

Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek kimdir?

Edinilen bilgilere göre; 29 yaşındaki Şehit Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek 5 ay önce evlenmişti. Bir hafta önce ailesini ziyaret eden Şehit Karadirek’in acı haberi ile ailesi yasa boğuldu. Nüfusunun Afyonkarahisar’da olduğu öğrenilen şehidin cenazesi Osmangazi mahallesinde yaşayan ailesine teslim edildi.

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