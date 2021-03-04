Şehit Şükrü Karadirek kimdir?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan Bitlis’te gerçekleşen helikopter kazasında hayatını kaybeden şehitlerin kimlikleri belli oldu. Acı haberin ardından hayatını kaybeden Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek kaç yaşında? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, detaylar…

Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek kimdir?

Edinilen bilgilere göre; 29 yaşındaki Şehit Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek 5 ay önce evlenmişti. Bir hafta önce ailesini ziyaret eden Şehit Karadirek’in acı haberi ile ailesi yasa boğuldu. Nüfusunun Afyonkarahisar’da olduğu öğrenilen şehidin cenazesi Osmangazi mahallesinde yaşayan ailesine teslim edildi.



