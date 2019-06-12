GAZİMAĞUSA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, "Tatbikatta Türkiye ve KKTC'nin arama kurtarma konusundaki iş birliği ve koordinasyonu daha önceki yıllarda olduğu gibi pekiştirilmiş, arama kurtarma harekatına ilişkin, komuta kontrol ve muhabere usulleri denenmiştir." dedi.

Kendir, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) iş birliğinde gerçekleştirilen "Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı"nın tamamlanmasının ardından TCSG Umut Gemisi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sözlerine 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan ve tatbikata ismi verilen Teğmen Caner Gönyeli'ye rahmet dileyerek başlayan Kendir, tatbikatın, Doğu Akdeniz'de, KKTC hava sahası, kara suları ile ana karası üzerinde ve Türkiye'nin arama kurtarma bölgesinde yer alan uluslararası sularda başarıyla icra edildiğini bildirdi.

Tuğamiral Kendir, tatbikatın denizde ve karada ortaya çıkabilecek arama kurtarma ihtiyaçlarını tespit etmek, her iki ülkenin arama kurtarma unsurlarının eğitim seviyesi ile karşılıklı koordinasyon ve iş birliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.