- Şehit Üstçavuş Esma Çevik'ten geriye kalan görüntüler

İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - Şırnak´ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik´in ailesinin Bayrampaşa'da evi bayraklarla donatıldı. EYP'nin imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Çevik'in görüntüsünün, 15 Kasım'da Jandarma Genel Komutanlığı tarafından "Barut kokusu var, parfüm kokusu yok" paylaşıldığı ortaya çıktı.

Şırnak´ın İdil ve Midyat arasındaki Pisikayası Tepesi bölgesinde PKK´lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP), kontrollü şekilde imha edilmesi sonucu infilak etti. Patlamada Uzman Çavuş Kemal Sayar ile bomba uzmanı Astsubay Üstçavuş Esma Çevik şehit oldu. 7 asker de yaralandı. Bomba uzmanı Astsubay Üstçavuş Esma Çevik´in ailesinin Bayrampaşa Orta Mahalle'deki evi bayraklarla donatıldı.

1 YIL ÖNCE BOMBA UZMANI OLMUŞ

Acı haberin ardından 30 yaşındaki Şehit Esma Çevik'in İstanbul Bayrampaşa'daki aile evine ateş düştü. Ankara'daki görev yerinden 2 yıl önce Şırnak'a tayini çıktığı öğrenilen Çevik'in yaklaşık 1 sene önce de bomba imha uzmanı olduğu belirtildi. Annesi ve 3 kız kardeşiyle yaşadığı Bayrampaşa'daki evine en son 24 Kasım tarihinde geldiği öğrenilen Çevik'in evli olduğu belirtildi. Şehidin böbrek hastası annesi için bir ambulans evinin önünde bekletiliyor. Evinin önüne de taziye çadırı kuruldu.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILMIŞTI

Öte yandan Esra Çevik'in görüntüsünün, 15 Kasım'da Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi twitter sayfasından paylaşıldığı ortaya çıktı. "Barut kokusu var, parfüm kokusu yok" başlıklı paylaşımda Çevik'in tuzaklanan patlayıcıları imha ettiği ve ardından da kaskını çıkarıp başparmağını kaldırdığı görülüyor.

(FOTOĞRAF)

