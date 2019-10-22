Şehit Uzman Çavuş Yusuf Abay son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, eğitim sırasında silahından çıkan kurşunla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Abay (28), Muş'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Muş'un Karaağaçlı Belde Belediyesi önünde düzenlenen törende, şehit Abay'ın öz geçmişi okundu, dua edildi.
Törene katılan Muş Valisi İlker Gündüzöz ve Ağrı Valisi Süleyman Elban, şehidin babası Osman Abay'a başsağlığı diledi.
Şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döken eşi Dilek, babası Osman Abay ile yakınlarını törene katılan askerler teskin etmeye çalıştı. Dilek Abay, tören boyunca eşinin fotoğrafını taşıdı.
2 çocuk babası olan Abay'ın naaşı, cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.
Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Merkez Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Temiz, kurum amirleri, askeri erkan, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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