Şehitler abidesini 11 yılda 5,5 milyon kişi gezdi

ENGİN ÖZEKİNCİ - Vatanı için hayatını feda eden ecdadın hatırasını yaşatmak amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Müzesi yakınında 2008 yılında açılan İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi Müzesini bugüne kadar yaklaşık 5,5 milyon kişi ziyaret etti.

Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Zaferi ve o dönemde Anadolu'daki yaşamın minyatür maket ve figürlerle anlatıldığı İstiklal Harbi Şehitliği Abidesi Müzesi, Hazreti Mevlana'yı ziyarete gelenlerin öncelikli uğrak yeri oluyor.

Müzede, İstiklal Harbi başta olmak üzere 1. Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı ve iç güvenlik sırasında vatan uğruna canını feda eden şehitlerin isimleri yer alıyor.

Şehitler Abidesi'nde ayrıca tarihteki 16 Türk devletinin bayraklarının yer aldığı havuzlu yol ve Gaziler Ofisi bulunuyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatanı için canını veren binlerce şehidin tanınıp bilinmesi açısından abideye önem verdiklerini söyledi.

- "Müzeyi, bu yılın 8 ayında 510 bin kişi ziyaret etti"