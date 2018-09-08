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Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 08:24 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü dolayısıyla Cevizdere Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte, 'Erik Dalı' türküsü eşliğinde gösteri sunulması olayının ardından Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, kaymakamlığa istifa dilekçesi verdi.

Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü için 3 Eylül'de ilçeye bağlı Günlüce köyündeki Cevizdere Şehitler Anıtı önünde kutlama etkinlikleri düzenlendi. Öğrencilerin şiirler okumasının ardından Günlüce Ortaokulu'nun folklor ekibi, gösteri sundu. 4 dakikalık folklor gösterisi, zeybek ile başladı. İçerikte yer alan 'Erik Dalı' türküsü eşliğinde oyuna geçilince Kaymakam Çiçek, müdahalede bulundu. Çiçek'in müdahalesi üzerine folklor gösterisi yarıda kesildi. Etkinliğin devamında Kur'an-ı Kerim okundu.

MUHTAR İSTİFA ETTİ:

Etkinlikte 'Erik Dalı' türküsü eşliğinde sunulan gösteriye dair görüntüler, sosyal medyadan paylaşılınca tepkilere neden oldu. Tepkiler üzerine Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan da kaymakamlığa istifa dilekçesi verdi. İnan dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"Emet Kaymakamlığı'na; Düzenli ordumuzun ilçemizden geçişi ve ilçemizin kurtuluş yıldönümü olan 3 Eylül kutlama programı çerçevesinde köyümüz hudutları içerisinde bulunan temsili Cevizdere Şehitliği'nde tören düzenlenmiştir. Bu tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Ecdad Deneği Başkanı Ali Duyan'ın konuşmaları, folklor gösterisi, şehit mezarlarında Kuran'ı Kerim okunması ve dua edilmesi ile halka ikram olarak icra edilmiştir. Program kapsamında folklor gösterisi yapıldığında fon müziği sehven erik dalı oyun havasını çalmıştır. Bu duruma ilçe kaymakamımızca müdahale edilerek, müzik sonlandırılmıştır.

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Folklor ekibi Günlüce Ortaokulu öğrencileri olup, bu müziğin önceden çalınacağından haberim bulunmamaktadır. Programın tamamı yayınlanmadan sadece anıtta kızların oyun oynadığı ima edilerek art niyetli olarak önce sosyal medyaya, daha sonra ulusal basına yanlış bir şekilde yansıtılmıştır.

Ben görev yaptığım 4.5 yıl içerisinde milliyetçi, mili ve manevi değerlerine sahip ve sadık, şehit yakını olarak, özverili ve başarılı olarak muhtarlık görevimi yürüttüm. Sosyal medyada şahsım, muhtarlığım, köyüm, ilçem ve devlet büyüklerim kasıtlı olarak yıpratılmaya çalışılmış ve hakaretlere de maruz kalınmıştır. Şehitlerin maneviyatına daha büyük zarar vermemek ve yanlış anlamalara, art niyetli hareketlere fırsat ve meydan vermemek için muhtarlık görevimden istifa etmek istiyorum. Takdirlerine arz ederim."

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya şehitlik erik dalı

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Muhtarı ikna etmişler kel alaka bir kişiyi istifa ettirmişler. Asıl istifa etmesi ya da görevden alınması gereken öncelikle Okul müdür ki program ortaokul tarafından düzenlemiştir. Okulun müdürü program akışını okuyup imzalamış ve ilçe müdürlüğüne göndermiştir. İlçe milli eğitimden de onay verilmiştir. Onay verilmeyen program düzenlenmez zaten. Öncelikle okul müdürü ve İlçe milli eğitim müdürlüğünden istifalar gelmeliydi. Muhtarı ikna etmişler basmışlar tekmeyi. Yazık...
her şeyi geçtim, yahu orada o erik dalı oynatılırken, 1 tane namuslu şerefli adam yok muydu ki durun lan ne yapıyorsunuz? demedi?
ŞU AKP NİN İÇİNDE MUHTARKADAR ONUR SAHİBİ BİRİ ÇIKIPTA BİR VEKİL BİR BAKAN İSTİFATI NEDEN BİR DEFA DÜŞÜNEMİYOR ÇOK GEREKLİ OLDUGU ZAMANLARDA BİLE DÖRT BAKAN DAHİL Dİ GİDİŞAT YILLARCA KÖTÜ GİTTİGİ HALDE SOMADA 157 KİŞİ İLK BELİRLEMEDE ÖLDÜ AK PARTİLİ VEİL MUZFFER YURTTAŞ ÖNCE '20 İŞÇİ ÖLDÜ' DEDİ SONRA DÜZELTTİ YİNE İDTİFA YOK .
muhtar mı istifa etmiş?? niye ki tabi altta kalanın canı çıksın program önceden bilinmiyor muydu ordaki büyükbaşlar onaylamadı mı?? ha bide halk oyunu ekibi çıkınca ''sehven'' erikdalı çalındı diyor ''sehven'' ne lan.. gerizekalılar..halkoyunu ekibi çıkınca onunyıl marşıyla mı oynayacak...
muhtarım günlüce halkı senınle bırlıkte burada senın de bilgın olmadıgın folklor gösterisi içeriğinden 12 yasındakı evlatlarımızın 45 saniyelık erik dalı gösterisini farklı yönlere çekip sana çamur atmaya kalkanlar için ilahi adelet tecelli edecektir biz senın yüreğini miliyetçi ruhunu biliyoruz köyün için sehitlik için gece gündüz demeden çalıştığını biliyoruz koca yürekli muhtarım
Bomba patlar yuzlerce kisi canindan olur istifa yok, tren raydan cikar onlarca kisi ölür istifa yok. Erik dalı caldi diye muhtar istifa ettirilir. Muazzam sistemimiz...!!!!
Şimdiye kadar yağmur çamur demeden kendi arabasına binip sadece Günlüce Köyü halkı mağdur olmasın diye gerekirse evlerinde susuzluk çekmesin diye bana ne demeden sularını bağlayan ve 40 yıllık alt yapı çalışmasında çalışan ve kaldırımların sökülmesi için çalışan ve gerek kepçe kullanarak gerekse taş ayıklanması için çalışan Ceviz Deresindeki Şehitlik te suların ve çalışmalarına ve çeşme yapımında harç karan gerek köy halkı mağdur olmasın diye kendi traktörü ile yolları temizleyen bir Muhtarı sonunda istifa ettiren bu kimliği belirsiz kişiler ALLAH sizleri ıslah etsin FİLLER DEPİŞİR ÇİMLER EZLR
haberi okumuyorsunuz galiba kaymakam bey müdahale etmiş büyük ihtimal organizasyon yapanlarda suç o yüzden ilçe milli eğitimim falan istifa etmesine gerek yok saçma sapan yorum yapmayın
türkiye medeniyet ve eğitimden uzak koyunların hükümdarlık sürdüğü ülke olmuştur bu yaranın kapanması uzun yıllar alacak tabii koyunlar ne zaman insan olacak.
helal olsun muhtara, üstekiler günlerini gün etmeye devam, bunlara eylence olsun yeter beyinleri bu kadar basar
6 ay sonra yerel seçimlerde aday olmayacaksa ? istifa kabul edilecekse ? onurlu bir davranış olmuş aksi halde boş beleş bir şey yapmış olur; muhtara gelenedek daha nicelerinin orada kafalarını iki elinin arasına alıp düşünmesi gerekir, okullar tatil değilmi öğrencileri nereden bulmuşlar? neden her her şeye öğrencileri karıştırıyorlar? oradakiler oynasa yada oynamasalar imiş, neresinden bakarsan bak rezillik ...
Bizim millet bir kıvılcımla ormanı yakmayı çok sever. Hemen dinlemeden, bilmeden muhtarı yargılayıp linç etmişler, adam dayanamayıp istifa eder tabi.
Millet aç sefil AKP yöneticileri zil takıp oynuyorlar tuzları kuru muhtar garip onurlu şerefli istifa etmiş ya diğerleri şehit manasını bilmeyenler. İlk okullardan andımızı kaldıranlar gösteriş için ülke millet sevenler yalandan milliyetçi olanlar böyle gösteriler ile kendilerini her zaman ele verirler millet uyuyor yazık uyutuluyor milli- manevi-ahlaki-saygı ve sevgiyi bitirdiler vicdan hiç kalmadı toplumda oynayın bakalım daha ne kadar oynayacaksınız bürokratlar sorumsuzlar ve siyasiler
ülkemde şimdiye kadar yapilan hatalarda en ust duzeylerde istifalar gerekirken simdi hatanin son halkasinin istifasi manidar gunah kecisi olarak buhtari secmis buyuklerimiz
ÇOK YANNIŞ OLMUŞ....BENCE O KÖYDEKİ MARKETİN SEZONLUK ÇALIŞANI İSTİFA ETMELİYDİ....SİZDE HİÇMİ KARAKTER YOK EYYY PARTİLİ AHLAKSIZLAR.....
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