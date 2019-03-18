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Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 16:06 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde tören düzenlendi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Nijerya'nın başkenti Abuja'da anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen törene, Büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra Türk vatandaşları, iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, törende yaptığı konuşmada, "Çanakkale Zaferi bizim en büyük gururumuzdur ve bugün Çanakkale şehitlerimizi anmak için bir araya geldik." şeklinde konuştu.

Çanakkale Zaferi'nin yanı sıra 12 Mart İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından kabulünü de andıklarına dikkati çeken Ulueren, "İstiklal Marşı'mızı yazmış olan Mehmet Akif Ersoy'u burada anıyoruz. Kendisi 'Çanakkale Şehitleri' şiirimizin de şairidir. Bugün Abuja Büyükelçiliğimizde Çanakkale Zaferi'ni ve İstiklal Marşı'mızı birlikte anmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından törende şehitler için dua edildi ve şiir okundu.

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18 Mart Çanakkale Zaferi anma töreni nijerya

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