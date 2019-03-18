"Bugün bulunduğumuz bu topraklardan, İstanbul'un ve Anadolu'nun çağrısına gönül veren Türk, Arnavut, Boşnak ve Goralı binlerce kardeşimiz Mehmetçiğimiz ile yan yana kahramanca savaşmış, çok sayıda Kosovalı kardeşimiz Çanakkale'de şehit düşmüştür. Bu nedenle bu akşam siz Kosovalı dostlarımız ve soydaşlarımız ile birlikte Çanakkale'yi anmak, bizim için ayrı ve özel bir anlam taşımaktadır."

Saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Büyükelçi Sakar, şunları kaydetti:

Prizren Xhemajli Berisha Kültür Evi Salonu'nda düzenlenen törene Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekilleri Müferrah Şinik ve Fikrim Damka, Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Numan Baş ile ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

PRİZREN (AA) - Kosova'nın Prizren şehrinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği himayesinde, Kosova Barış Gücü (KFOR) Türk Temsil Heyet Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde tören yapıldı.

Türk Temsil Heyeti Başkanı Baş da Türk ulusunun Gelibolu'da bir nesli kaybederken, tüm dünyadaki mazlum milletlere örnek olacak bir meşaleyi alevlendirdiğini belirtti.

Baş, "O meşalenin verdiği ışık, dünyanın çeşitli coğrafyalarında sömürülmüş ve köleleştirilmiş milletlere umut ışığı olmuştur. Bir milletin tükendiği sanılan gücünün, inandığı zaman tek yürek ve tek bilek olduğu zaman tükenmeyeceğini göstermiştir. Kısacası Çanakkale, maneviyatın maddiyatı yenebileceğini tüm dünyaya göstermiştir." şeklinde konuştu.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve Çanakkale Destanı oratoryosunun seslendirildiği tören, "18 Mart Kahramanları ve Kosova Şehitleri" sunumu ve sinevizyon gösterimi ile son buldu.

