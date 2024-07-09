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Şehitlik yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

09.07.2024 07:34
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9 Temmuz (bugün) yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan yeni düzenlemeyle birlikte, Şehitlik yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. 'Yedek astsubay' detayı dikkat çekerken, hayatını kaybeden askeri öğrenciler ve aday öğrenciler için de yeni bir bent eklendi. Ayrıca 'Bakanlar Kurulu' ifadesi 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirilerek güncellendi.

Şehitlik yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin 9 Temmuz bugünkü son sayısında, Şehitlik yönetmeliğinde önemli değişiklikleri içeren yeni bir düzenleme yayımlandı. Söz konusu düzenlemeyle, 3 Ocak 2016 tarih ve 2016/9430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na dayanarak yürürlüğe giren mevcut yönetmelikte bazı maddeler güncellendi.

'YEDEK ASTSUBAY' DETAYI

Özellikle, yönetmeliğin üçüncü maddesinin birinci fıkrasına 'yedek subay' ifadesinin ardından 'yedek astsubay' terimi eklendi.

Ayrıca, aynı fıkrada yer alan ve daha önce 've (d)' olarak belirtilen ifade, 'd) ve (e)' olarak değiştirilerek yeniden düzenlendi.

11 Ocak 1983 tarihli ve 2780 sayılı Kanun'un ikinci maddesinde belirtilen durumlar neticesinde hayatını kaybeden askeri öğrenciler ve aday öğrenciler için de yeni bir bent eklendi.

Yönetmeliğin dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine de 'yedek subay' ifadesinin hemen ardından 'yedek astsubay' terimi dahil edildi.

'BAKANLAR KURULU' İFADESİ YERİNE 'CUMHURBAŞKANI'

Son olarak, on altıncı maddenin birinci fıkrasında 'Bakanlar Kurulu' ifadesi 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirilerek güncellendi. Bu değişikliklerle, şehitlik mertebesine ilişkin düzenlemelerdeki detaylar ve tanımlamalar daha da netleştirildi.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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resmi gazete şehitlik
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