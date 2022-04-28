Sehiv secdesi nedir? Sehiv secdesi nasıl yapılır, hangi durumlarda yapılmalıdır? Diyanet açıkladı!

Sehiv Secdesi, günün vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Namaz sırasında unutma, yanlış kılma gibi durumlar nedeniyle farz ve vacip namazlarının sonunda yapılır. Sehiv secdesi nedir? Sehiv secdesi nasıl yapılır, hangi durumlarda yapılmalıdır? gibi soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik.

SEHİV SECDESİ NEDİR?

Sehiv secdesi, namaz kılarken dalgınlık, yanılma, unutma gibi durumlar nedeniyle namazın sonunda yapılan secdeye verilen isimdir.

SEHİV SECDESİ NASIL YAPILIR?

Sehiv secdesinin yapılışı şu şekildedir:

Namazın son oturuşunda tahiyyât okunarak sağ tarafa selam verilir ve hiç ara vermeksizin, tekbir getirilerek secdeye varılır. Burada üç kere “Sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denilir. Sonra tekbir getirilerek oturulur, tekrar “Allahü ekber” denilerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denilir ve “Allahü ekber” denilerek oturulur. Bu oturuşta, “Ettehiyyâtü, Allahümme salli, Allahümme bârik ve Rabbenâ âtinâ...” zikir ve duaları okunarak önce sağa, sonra sola selam verilir. Sehiv secdesine gitmeden önceki oturuşta da salli-bârik ve diğer duaları okumak caizdir. Sehiv secdesinin, her iki tarafa selam verdikten sonra yapılabileceği görüşünde olanlar bulunmakla beraber; cumhur, sadece sağ tarafa selam verdikten sonra yapılmasını tercih etmektedir (Mevsîlî, el-İhtiyâr, I, 247; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 139; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 540 vd.).

SEHİV SECDESİ HANGİ DURUMLARDA YAPMALIDIR?

Sehiv Secdesinin namazda, unutarak bir rüknün geciktirilmesi, tekrarlanması ya da öne alınması veya bir vacibin terk edilmesi, geciktirilmesi/değiştirilmesi hâlinde noksanlığın telafi edilmesi için syapılır.

