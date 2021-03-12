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Sehpa olarak kullanılırken bulunan 2000 yıllık Roma mozaikleri İtalya'da müzeye döndü

12.03.2021 14:41 | Son Güncelleme:
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Sehpa olarak kullanılırken bulunan 2000 yıllık Roma mozaikleri İtalya'da müzeye döndü

Roma imparatoru Caligula'nın "yüzen saray" olarak anılan gemilerinden birinin mozaikleri gizemli bir şekilde ortadan kaybolduktan sonra, New York'ta bir evde kahpe sehpası olarak kullanılırken bulundu.

Roma imparatoru Caligula'nın "yüzen saray" olarak anılan gemilerinden birinin mozaikleri gizemli bir şekilde ortadan kaybolduktan sonra, New York'ta bir evde kahpe sehpası olarak kullanılırken bulundu. 2000 yıllık mozaikler, yaklaşık 4 yıl süren kahve ve çay lekeleri gibi izleri silme çalışmalarının ardından İtalya'da bir müzede sergilenmeye başladı.

Caligula'nın MS 41 yılında suikastle öldürülmesinin ardından, gemileri batırılmış ve 20. yüzyıla kadar Roma yakınlarındaki Nemi Gölü'nün derinliklerinde kalmıştı. İki gemi ancak 1928-1931 yılları arasında, faşist lider Benito Mussolini'nin emriyle göl sularının boşaltılmasıyla çıkarılabilmişti.

Biri 71-20 metre, diğeri 73-24 metre büyüklüğündeki gemilerin seyahat amaçlı olarak yapılmadığı, birinin yüzen konut, diğerininse tapınak olarak kullanıldığı belirtiliyor. Caligula'nın "zevk ve sefa düşkünü" olduğu yönündeki rivayetler nedeniyle gemilerde şölenler düzenlemiş olabileceği de iddia ediliyor.

4 yıl imparatorluk yapan Caligula hakkındaki en yaygın bilgiler arasında, atını senatör ilan etmeye yeltenmesi ve tanrı muamelesi görmek istemesi de yer alıyor. Caligula'nın kız kardeşleriyle ensest ilişkilere girdiği ve şatafatlı seks partileri düzenlediği de hakkındaki iddialardan.

Müze, İkinci Dünya Savaşı'nda yanmıştı

Mussolini döneminde gölün kurutulmasıyla gün yüzüne çıkarılan gemilerin sergilenmesi için Nemi'de özel bir müze inşa edilmişti. Nemi Roman Gemileri Müzesi'nde 1944'te, İkinci Dünya Savaşı sırasında, Nazi güçlerinin çıkardığı tahmin edilen bir yangında gemiler büyük ölçüde hasar almıştı.

Gemilerin zemin dekorasyonunda kullanılan mermer mozaiklerse en son 1955'te görüntülenmelerinin ardından ortadan kaybolmuştu.

İtalyan basınındaki haberlere göre Caligula mozaiklerinin İkinci Dünya Savaşı sonrası yasa dışı olarak ABD'ye kaçırıldığı belirlendi.

İtalya Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak tarihi sanat eserlerinin korunması için görev yapan Jandarma Kültürel Miras Koruma Gücü, mozaikleri 2017'de New York'ta bir özel konutta buldu.

Mozaikleri, İtalya asıllı bir çiftin Manhattan'daki Park Avenue üzerindeki lüks evlerinde kahve sehpası olarak kullandığı ortaya çıktı. Mozaiği 1960'larda Romalı "aristokrat" bir aileden satın aldıklarını söyleyen çift hakkında herhangi bir suçlama olmadığı belirtiliyor. 2000 yıllık eserin İtalya'dan ABD'ye ne şekilde kaçırıldığı ise hala net olarak bilinmiyor.

2017'de İtalya Kültür Bakanlığı'nın el koyduğu mozaikler, o tarihten beri restorasyon çalışmasındaydı. Üzerindeki kahve-çay lekeleri gibi izlerin de silindiği mozaikler dün Nemi'deki Roman Gemileri Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

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