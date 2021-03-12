Sehpa olarak kullanılırken bulunan 2000 yıllık Roma mozaikleri İtalya'da müzeye döndü

Roma imparatoru Caligula'nın "yüzen saray" olarak anılan gemilerinden birinin mozaikleri gizemli bir şekilde ortadan kaybolduktan sonra, New York'ta bir evde kahpe sehpası olarak kullanılırken bulundu. 2000 yıllık mozaikler, yaklaşık 4 yıl süren kahve ve çay lekeleri gibi izleri silme çalışmalarının ardından İtalya'da bir müzede sergilenmeye başladı.

Caligula'nın MS 41 yılında suikastle öldürülmesinin ardından, gemileri batırılmış ve 20. yüzyıla kadar Roma yakınlarındaki Nemi Gölü'nün derinliklerinde kalmıştı. İki gemi ancak 1928-1931 yılları arasında, faşist lider Benito Mussolini'nin emriyle göl sularının boşaltılmasıyla çıkarılabilmişti.

Biri 71-20 metre, diğeri 73-24 metre büyüklüğündeki gemilerin seyahat amaçlı olarak yapılmadığı, birinin yüzen konut, diğerininse tapınak olarak kullanıldığı belirtiliyor. Caligula'nın "zevk ve sefa düşkünü" olduğu yönündeki rivayetler nedeniyle gemilerde şölenler düzenlemiş olabileceği de iddia ediliyor.

4 yıl imparatorluk yapan Caligula hakkındaki en yaygın bilgiler arasında, atını senatör ilan etmeye yeltenmesi ve tanrı muamelesi görmek istemesi de yer alıyor. Caligula'nın kız kardeşleriyle ensest ilişkilere girdiği ve şatafatlı seks partileri düzenlediği de hakkındaki iddialardan.