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Şehre indiler! Bozayılarla köpekler çöpteki ekmekler için kavgaya tutuştu

19.09.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek arayan bozayılar, köpeklerle çöplere atılan yiyecekleri paylaşamadı. Yemek aramak için çöpe gelen köpekler, bozayıları çöpten uzaklaştırmak için direndi. Ancak başarılı olamadı. Bozayılar ile köpeklerin ekmek kavgası çevre sakinlerinin telefonlarına yansıdı. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

Şehre indiler! Bozayılarla köpekler çöpteki ekmekler için kavgaya tutuştu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sık sık mahallere inerek yiyecek arayan bozayılar ile çöpten beslenen köpeklerin ekmek kavgası ilginç görüntülere sahne oluyor.

Dünyada göç eden tek ayı cinsi olarak literatüre geçen bozayılar Sarıkamış'ta, özellikle yağışlı havalarda ilçe merkezine gelerek yiyecek arıyor.

Ormanlık alana yakın İnönü Mahallesi'ne gelerek çöp konteynerinin içinden yiyecek bulmaya çalışan bozayı, bu sırada aynı şekilde çöpte yiyecek arayan köpeklerle karşılaştı.

AYI, KÖPEKLERİ UMURSAMADAN YİYECEK ARADI

bozayılar köpeklerle kavgaya tutuştu çöpteki ekmeği paylaşamayan bozayılar köpekler kavga etti (1)

Çöpten uzaklaşmasını isteyen köpekler, ayıya karşı koysa da köpekleri umursamayan ayı, çöp konteynerini ayakları ile yere düşürüp içine girerek yiyecek aradı.

CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLEDİ

Ayı ve köpeklerin çöpteki ekmek kavgasını bazı vatandaşlar cep telefonu ile görüntülemeye çalıştı.

bozayılar köpeklerle kavgaya tutuştu çöpteki ekmeği paylaşamayan bozayılar köpekler kavga etti (2)

AA

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Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış
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