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Şehrin en işlek caddesi kapatıldı! Kiremitleri yola fırlattı, çatının kıyısında sigara içti

26.09.2023 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de intihar girişiminde bulunan 35 yaşındaki vatandaş, elindeki jiletle önce kendine zarar verdi, ardından çatıdaki kiremitleri yola fırlattı. Caddede toplanan çok sayıda vatandaş ise olayı film gibi izledi.

Şehrin en işlek caddesi kapatıldı! Kiremitleri yola fırlattı, çatının kıyısında sigara içti

Kırıkkale’de psikolojik sorunlarının olduğu öne sürülen S.B. (35), intihar girişiminde bulunmak için Zafer Caddesi’ndeki bir binanın çatısına çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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HEM KORKU SAÇTI HEM SİGARA İÇTİ

Polis ekipleri, şehrin en işlek iki caddesini araç trafiğine kapattı. 35 yaşındaki vatandaş, üstünü çıkartarak elindeki jilet ile kendisini zarar verip, zaman zaman da çatının kıyısına gelerek yürekleri ağza getirdi.

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Çatıdaki kiremitleri de yola fırlattı. Yaklaşık bir saat çatıda duran vatandaş, bir süre sigara içti. Polis ekiplerinin ikna çabalarıyla çatıdan indirilen vatandaş, tedavisinin yapılması için polis eşliğinde ambulansla hastaneye sevk edildi. S.B’nin daha önceden de farklı tarihlerde intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Kırıkkale

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