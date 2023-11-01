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Şehrin her yerini ilana boğdu! Üzerindeki yazıyı görenler... 10 bin tane var 'Bana böyle bir şey yapılsa...'

01.11.2023 10:23 | Son Güncelleme:
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Adanalı Ömer Şeref, kendisinden ayrılan kız arkadaşıyla barışmak için çöp kutuları dahil olmak üzere kentteki birçok alana 'Söyle Adana Özge'ye, Ömer Seni Çok Sevdi Diye' yazılı ilanlar astı. İlanları asan genç, kız arkadaşına seslenip onu çok sevdiğini söyledi. İlanları görenler şaşkınlığını gizleyemezken bir vatandaş "Bana böyle bir şey yapılmadı ama yapılsa gerçekten çok mutlu olurdum" dedi.

Şehrin her yerini ilana boğdu! Üzerindeki yazıyı görenler... 10 bin tane var 'Bana böyle bir şey yapılsa...'

İngilizce öğretmeni Özge Y. (26), 5 yıllık erkek arkadaşı 28 yaşındaki Ömer Şeref ile yaklaşık 4 ay önce tartışarak ayrıldı. Bunun üzerine Şeref, kendisini affettirmek için sürekli Özge Y.’ye ulaşmaya çalıştı ancak bir türlü başarılı olamadı.

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1 KAMYON GÜL YOLLADI

Geçtiğimiz aylarda Özge Y.’nin evine 1 kamyon gül yollayan Ömer Şeref, yine istediği cevabı alamayınca bu sefer ilginç bir yönteme başvurdu.

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ADANA'YI İLANA DOĞDU

Şeref, kendisinden ayrılan kız arkadaşıyla barışmak için çöp kutuları, aydınlatma ve trafik ışıkları dahil olmak üzere kentteki birçok alana 'Söyle Adana Özge'ye, Ömer Seni Çok Sevdi Diye' yazılı ilanlar astı. İlanı görenler hayrete düşerken, kimisi fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı, kimisi de ilanı okuyarak gülüp geçti.

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"O SEVDİĞİ İÇİN RAP MÜZİK YAPTIM"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Ömer Şeref, ilana bir de QR kod eklediğini ve kodu okutunca kız arkadaşına yazdığı şarkının çıktığını söyledi. Şeref, “Ben onu çok seviyorum. Aylardır konuşmaya çalışıyorum ama irtibat kuramıyorum. Bir şekilde sesimi duyurmaya çalışıyorum ama benimle konuşmuyor. Çok saçma bir tartışmadan ayrıldık. Evlenecektik, istememiz olacaktı ancak deprem nedeniyle ertelendi. 5 yıllık bir mazimiz var. 5 dakikada öyle atılmaz. QR kodda kendisine yazdığım şarkı var. Kendi adına hiç şarkı olmadığı için yazılmasını istiyordu, hayaliydi. Birkaç yıl önce onun için bu şarkıyı yazdım ve sadece ona göndermiştim. Şimdi ise bütün sosyal platformlarda yayınlattım. Ben rap müziği hiç sevmem ama o çok sevdiği için rap müzik yaptım” ifadelerini kullandı.

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"YAKLAŞIK 10 BİN İLAN VAR"

Özge ile barışmak istediğini belirten Şeref, “Eski kız arkadaşım İngilizce öğretmeni olduğu için dünyadan birçok insan ona ulaşıp barışmamızı söyledi. Cevap vermiyor. Numarasını da değiştirmiş büyük ihtimal. Ona yazdığım şarkıdaki birçok söz anlam yüklü. Adana’nın her yerinde bu ilanlardan var. Yaklaşık 10 bin tane ilan var” dedi.

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"ÇOK ŞAŞIRDIM"

Yoldan geçerken yazıyı okuyan Murat Kurt, “Gerçekten çok şaşırdım. Aşıkların kavuşması lazım. Özge biraz yoruyor Ömer’i galiba. Ömer de ona ulaşmak için böyle bir çözüm bulmuş. Umarım kavuşurlar” dedi.

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"BANA YAPILSA ÇOK MUTLU OLURDUM"

Gizem Kaplan isimli vatandaş ise, “Özge çok şanslıymış. Bence Ömer kendisini affettirmek istiyor. Bundan sonra Özge affetsin bence. Bana böyle bir şey yapılmadı ama yapılsa gerçekten çok mutlu olurdum” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana ilan sevgili

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