Şehrin ortasına masa kurdular! Koronaya veda partisi

Dünya Sağlık Örgütü covid-19 salgınında sona gelinmediği uyarılarını yapıyor ancak Çekya'da binlerce insan sokaklara çıkarak koronaya veda partisi düzenledi.

Başkent Prag'daki Charles Köprüsü üzerine 500 metre uzunluğunda masa kuruldu. Evlerinden yiyecek getiren binlerce insan masanın etrafında sosyal mesafe gözetmeksizin oturdu.

Çekya'da 12 binden daha az vaka görüldü. Ülkede Covid-19 nedeniyle 349 kişi hayatını kaybetti.

Salgın nedeniyle ülkenin en turistik yerlerinden biri olan köprüde kalabalık bulunmuyordu.

Organizasyonu düzenleyenler turist azlığı nedeniyle vedayı yapabildiklerini aktardı.

Organizatörlerden Ondrej Kobza, "Koronavirüs krizinin sona ermesini kutlamak, insanlara bir araya gelmenin ya da komşudan bir parça ekmek almanın korkutucu olmadığını göstermek istedik" dedi.

Koronavirüse karşı önlemleri erken almayan başlayan Çekya hükümeti salgını komşularına göre iyi atlattı.

Hükümet geçen hafta bin kişi kapasiteli etkinliklere izin verdi.

Havuzlar, müzeler, hayvanat bahçeleri ve turistik mekanlar ziyaretçi sınırlaması olmaksızın açıldı.



