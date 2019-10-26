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Şekerbank’ta teminat mektupları dijitalde

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 12:03 | Son Güncelleme

Elektronik teminat mektubu uygulamasına geçen Şekerbank, teminat mektubunun düzenlenmesi, iade ya da tazmin edilmesi gibi işlemleri dijital ortama taşıyarak işlemlerin daha güvenli ve hızlı gerçekleşmesini sağlayacak

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, e-teminat mektubu ile posta ve kağıt giderlerinden de tasarruf edilmesini sağlayacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından teminat mektuplarının elektronik ortamda paylaşılmasına imkan tanıyan Elektronik Teminat Mektubu Platformu (ETMP) projesinde sistem altyapı çalışmalarını tamamladı.

Elektronik teminat mektubu uygulamasına geçiş yapan Şekerbank, teminat mektubunun düzenlenmesi, iade ya da tazmin edilmesi gibi işlemleri dijital ortama taşıyarak işlemlerin daha güvenli ve hızlı gerçekleşmesini sağlayacak.

E-teminat mektubu uygulaması, gümrük müdürlüklerine ve Türk Eximbank'a hitaben düzenlenen teminat mektupları ile yürürlüğe girerken, özel sektörde ise isteyen her firma Findeks üyeliği ile sisteme ücretsiz olarak dahil olabilecek.

Uygulama ile özellikle kurumsal firmaların tedarikçilerinden ya da bayilerinden aldıkları teminat mektuplarını teyit etme ihtiyacı ortadan kalkarken, raporlama, vade uzatma talebi, iade ya da tazmin işlemleri de online olarak kolayca yapılabilecek. Ayrıca hem lehtarlar hem de muhataplar, teminat mektuplarını kendi ekranlarından takip edebilecek.

Lehtarların teminat mektuplarını posta ve kurye gibi geleneksel yollarla muhataba teslim etme zorunluluğunun da önüne geçen e-teminat mektubu uygulamasıyla, bütün taraflar posta ve kağıt giderlerinden de tasarruf etme imkanı sağlayacak.

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