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  4. Seks hayatınızı zirveye çıkaracak 4 etkili yöntem! Cinsel ilişkide bunlara dikkat

Seks hayatınızı zirveye çıkaracak 4 etkili yöntem! Cinsel ilişkide bunlara dikkat

08.07.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seks hayatı bir ilişkinin olmazsa olmazlarından biridir. Özellikle evliliğin temel taşlarından biri olan cinsel yaşamı daha etkili hale getirmek için bazı önemli tavsiyeler bulunuyor. Bu yöntemlerle aldığınız zevki ikiye katlayabilirsiniz.

Saygı, sevgi ve güven bir ilişkinin en önemli yapı taşlarından olmakla beraber cinsel ilişki de en önemli parçalarından biri. Cinsellik zamanla öğrenilen ve tecrübe kazanılan bir konu. Seks hayatı hakkında alınan önemli tavsiyeler daha etkili se sağlıklı bir ilişki yaşamanıza katkıda bulunabilir. Kadınların orgazm olmasının zorluğu herkes tarafından biliniyor. Ancak bu basit ipuçlar ile seks hayatınızı zirveye çıkarabilirsiniz.

BAŞTAN ÇIKARMA TEKNİKLERİNİ UYGULAYIN

Kadınların çoğu baştan çıkarmaktan ve esas kısma geçmeden, seks sırasında baştan çıkarılmaktan hoşlanırlar. Daha önce erotik şeyler söylemek veya mesaj atmak gibi baştan çıkarma teknikleri uygulamak, kişiyi anında havaya sokabilir. Uzun ve yavaş bir ön sevişmeyle kendinizi şımartmak da çok tahrik edici olabilir.

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SEKS HAKKINDA DAHA SIK KONUŞUN

Kadınların seks hakkında konuşmaya başlaması önemlidir. Bu onların cinselliklerini ve cinsel rüyalarını, fantezilerini anlamalarına yardımcı olur. Bu konuda ne kadar çok konuşursanız, seks sırasında gerçekte ne istediğinizi o kadar iyi anlayabilirsiniz. Ve eşinizin ne yapmasını istediğinizi ilettiğinizde, seks anında daha iyi hale gelir.

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ORGAZMA ODAKLANMAYIN

Orgazma ulaşmaya çok odaklandığınızda, seks sırasındaki eğlenceyi kaybedersiniz. Bu, partnerinizi performans baskısı altında tutar ve sizi seks sürecinden gerçekten zevk almaktan alıkoyar. Seks sadece orgazmla ilgili değildir, aynı zamanda erotik konuşmalar, dokunma, kapma ve iletişim ile de ilgilidir.

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DAHA HIZLI DORUĞA ULAŞMAK İÇİN BASKI ALTINDA OLMAYIN

Orgazma ulaşmak için zaman ayıranlardan biriyseniz, sadece partneriniz ısrar ediyor diye daha hızlı orgazma ulaşmak için baskı yapmayın. Elbette, partnerinizle uyum içinde olmak gereklidir, ancak onları tatmin etme zevkinizi kaybetmek her zaman doğru değildir. Yatakta biraz bencil olmak sorun değil.

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Karısıyla yaşadığı cinsel ilişkiyi ifşaladı! "Yedek parça gibi..."Karısıyla yaşadığı cinsel ilişkiyi ifşaladı! "Yedek parça gibi..."
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