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    4. Seks terapisti açıkladı: Yatakta kötü olduğunuzun 6 işareti!

    Seks terapisti açıkladı: Yatakta kötü olduğunuzun 6 işareti!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    05.08.2024 13:03
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    Bir ilişkinin olmazsa olmazlarından biri olan cinsel yaşam özellikle evliliğin yapı taşlarından biri. Bazı çiftlerin seks hayatı yolunda gitmeyebiliyor. Bu durum ilişkiyi doğrudan zedeleyebiliyor. Seks ve ilişki uzmanı psikoterapist Miranda Christophers, rahat hissetmeyen kişilerin yatakta iyi olamayacağını belirtirken ayrıca iyi performans göstermekle ilgili sürekli endişe duymanın da yatak odasında birçok soruna yol açabileceğinin altını çiziyor.

    Seks terapisti açıkladı: Yatakta kötü olduğunuzun 6 işareti!

    Seks ve ilişki uzmanı psikoterapist Miranda Christophers yatakta iyi olmayı kendini sekse veya o ana vermek ve rahat hissetmekle ilişkili olduğunu söylüyor. Daily Mail'de yer alan habere göre, "Yargılandığını veya duygusal açıdan güvende olmadığını hisseden kişiler yatakta 'iyi' olamaz" diyen Miranda Christophers, bir kişinin yatakta kötü olduğunu gösteren 6 işareti ve daha iyi bir performans sergilemek isteyenler için bazı tavsiyeleri paylaştı.

    YATAKTA KÖTÜ OLDUĞUNUZUN 6 İŞARETİ

    1) SADECE KARANLIKTA SEKS YAPABİLMEK

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    Seks terapisti, kendine güvenmemenin yatakta kötü bir partner olmanın işaretleri arasında yer aldığını söylüyor.

    Christophers, "Bedeninize güvenmediğinizde, açık ve spontane davranmakta kendinizi rahat hissetmezsiniz ve daha az karşılık verirsiniz. Karanlıkta ya da yorganın altında seks yapmakta ısrar edebilirsiniz." dedi.

    Uzman, müzik açarak veya mum yakarak farklı bir atmosfer yaratmayı öneriyor. Bu sayede güvensizlik duyan kişi kendini daha rahat hissedebilir.

    2) DİKKATİN KOLAY DAĞILMASI

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    İyi seksin bağlanmakla ilgili olduğunu söyleyen psikoterapist, "Kendinizi zevkin içinde kaybetmek, sanki birlikte dans ediyormuşsunuz gibi bir sonraki hareketinizi düşünmemekle ilgili" dedi.

    Böyle bir sorun yaşayan kişiler anda kalmaya çalışarak dikkatini toplayabilir. Christophers seks esnasında aklına etrafı toplamak gibi başka şeyler gelen kişilerin kendi kendine "Bedensel hislerime odaklanacağım" diyebileceğini ifade ediyor.

    3) SEKS HAKKINDA KONUŞMAYA UTANMAK

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    Uzmanlar partneriyle seks üzerine konuşmayan kişilerin onların ne istediği veya istemediği hakkında fikir edinemeyeceğini söylüyor. Bu durum yatakta kötü bir performansa yol açabilir.

    Christophers bu konularda konuşmanın tuhaf gelebileceğini ama iletişimin elzem olduğunu belirtiyor. Ayrıca karşı tarafın hoşlandığı şeyler değişebileceğinden uzun süreli ilişkilerde de bu konuşmaların yapılması önemli.

    New York Times'a konuşan seks terapisti Vanessa Marin de bu konuşmaların düzenli yapılmasını öneriyor. Lafa nereden gireceğini bilmeyenlerin, partnerine iltifat ederek başlayabileceğini ekliyor.

    4) RUTİNE SIKIŞMAK

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    Christophers, birinin keyif aldığı bir şeyi başkalarının da sevdiği yanılgısına düşülebileceğini söylüyor.

    Ayrıca bu durum uzun ilişkiler için de geçerli. Kişinin, partnerinin değişen isteklerine dikkat etmeden yataka alışıldık şeyleri yapmaya devam etmesi kötü performans göstermesine yol açabilir.

    Psikoterapist, "Her partnerle seks boş bir tuval gibidir; yeniden başlar, birlikte öğrenirsiniz ve öğrenmeye devam edersiniz. Bu, onlarca yıldır evli olsanız bile böyle. Vücutlar değiştikçe tercihler de değişebilir." dedi.

    5) KARŞI TARAFIN ÇOĞU ZAMAN SEKS YAPMAK İSTEMEMESİ

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    İlişkideki bir tarafın seks yapmaya genellikle partnerinden daha istekli olması ve onu yatağa çekmeye çalışmasının güven kırabileceğini ifade eden Christophers, "Rıza, her iki partnerin de seksi eşit derecede istemesi anlamına gelir. Ancak arzu seviyelerinin değişmesinin birçok nedeni var. Siz sabah seksini, partneriniz ise gece seksini tercih ediyorsa bunun üzerine konuşmanız ve her ikinize de uyan bir şey bulmanız gerekir." dedi.

    Ayrıca uzman, akıllarda cinsellik olmadan romantik bir yemek yemek gibi etkinliklerin, karşı tarafın daha istekli olmasını sağlayabileceğini belirtiyor.

    6) PERFORMANS KAYGISI DUYMAK

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    Cinsel performans kaygısı üzerine yapılan 2019 tarihli bir araştırmada bu durumun erkeklerin yüzde 9 ila 25'ini, kadınların da yüzde 6 ila 16'sını etkilediği bulunmuştu. Erkeklerin erken boşalmasına yol açan bu kaygı, kadınların cinsel arzu duymasının önüne geçiyor.

    "İyi seks, gösteri değildir" diyen Christophers, çoğu kişinin samimiyeti tercih ettiğini ekliyor.

    Performans kaygısı yaşayan kişilerin kendi hislerine odaklanmasını öneren Christophers, "Kendinizin ve partnerinizin nelerden hoşlandığını öğrenmeye devam ederseniz, performans kaygısı yaşamayı doğal bir şekilde bırakırsınız." diyerek açıklamasını tamamladı.

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    Express
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