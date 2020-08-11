Sektör koca bir devi kaybetti: Toshiba bilgisayar sektöründen çekildi!

1990’larda Satellite serisi ile dizüstü bilgisayar sektörü içinde yer alan şirket; son derece dayanıklı ürünler ortaya çıkardı. Bu ürünler, iş hayatının tüm zorluklarını kaldırabilecek kadar güçlüydü. Toshiba, 1990’ların sonlarında dizüstü bilgisayar pazarında lider olarak biliniyordu. 2000’lerin büyük bir kısmında yine en güçlüler arasında yer alıyordu.

2000’li yıllarda Lenovo’nun ThinkPad ve Apple’ın MacBook serisine karşı güç kaybeden Toshiba, giderek gerilemeye başladı ve bu durum, firmayı çok zor durumda bıraktı. Lenovo, Dell ve HP’nin hakimiyet kurması ile birlikte firma iyice işin içinden çıkılmaz hale geldi.

Toshiba şirketi, 2018’de PC iş birimi 36 milyon dolara Sharp’a satarak stratejik bir hata yaptı. Toshiba’nın bu satın alımdan geriye kalan opsiyonlu 19,9’luk hissesi de yine aynı firmaya satılarak ikinci bir hataya imza atıldı. Toshiba’nın Japonya’da kullandığı ürün adı olarak bilinen Dynabook; yine Sharp şirketi tarafından satışa sunuldu. Bu durum Toshiba markasını yeniden canlandırma faaliyetleriydi.