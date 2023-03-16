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Sel felaketi sonrası Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e tepki! 'Sen vatandaşa silah çek'

16.03.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Şanlıurfa'yı bu sefer de sel vurdu. Dün sabah şiddetlenen yağış sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda alan sular altında kalırken 4 ay önce açılan Abide Kavşağı, adeta mezarlığa döndü. Felaket sonrası kavşağa gelen Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bir grubun tepkisiyle karşılaştı. Ortaya çıkan görüntülerde bir vatandaşın Beyazgül'e yönelik "Sen vatandaşa silah çek" dediği duyuldu.

Şanlıurfa'da önceki gün başlayan yağmur, dün sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Yoğun yağış kentte sele neden oldu. 12 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde çok sayıda alan sular altında kaldı. O noktalardan biri de Abide Kavşağı oldu. Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çalışmaları takip etmek için geldiği kavşakta vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Tepki gösteren grup alandan uzaklaştırılırken, bir kişinin Beyazgül'e yönelik "Sen vatandaşa silah çek" dediği duyuldu.

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4 AY ÖNCE AÇILMIŞTI

Şanlıurfa'yı vuran felakette Abide Kavşağı'nda onlarca araç sular altında kaldı. Mezarlığa dönen o kavşak 4 ay önce açılmıştı. Beyazgül'de "Açılış çok güzel oldu, memleketimize yıllarca hizmet etsin bahtı da güzel olsun inşallah. Abide Kavşağı, Şanlıurfamıza hayırlı olsun" notunu düşmüştü.

"SEN VATANDAŞA SİLAH ÇEK"

Beyazgül, felaket sonrası çalışmaları takip etmek için oradaydı. Bir grup tepki gösterdi, gergin anlar yaşandı. Polis ve zabıta araya girdi, tepki gösteren grup uzaklaştırıldı. Başkan Beyazgül alandan uzaklaştı, bir başka alandan çalışmaları seyretmeye devam etti. Görüntülerde bir vatandaşın "Sen vatandaşa silah çek" dediği duyuldu.

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