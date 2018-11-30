Selahattin Demirtaş hakkında yeni gelişme! Adalet Bakanlığı harekete geçti

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman'ın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada AİHM'in Demirtaş hakkındaki kararı hatırlatılarak aynı gün tahliye için başvuruda bulunulduğu, mahkemenin ise AİHM kararının tercümesi sonrasında karar vereceğini bildirdiğini belirtti.

MAHKEMEY ULAŞTIRILDI

AİHM kararnının tercümesinin 29.11.2018 itibariyle Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine ulaştığının altının çizildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yargı makamlarının Demirtaş ile ilgili AİHM'ce verilen kararı tartışma veya bu kararın aksine bir karar verme yetkisinin -Sözleşmenin 46.Maddesi ve Anayasanın 90/5 maddesi uyarınca- bulunmadığının, derhal tahliye kararı dışındaki her türlü kararın hukuk dışı ve görevi kötüye kullanma olacağının altını çizerek Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinden bir an evvel Sn Demirtaş'ın tahliyesine karar vermesini beklediğimizi değerli kamuoyunun bilgisine sunarız"

Yapılan açıklama şu şekilde:





