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Selahattin Demirtaş hakkında yeni gelişme! Adalet Bakanlığı harekete geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.11.2018 11:16 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı Selahattin Demirtaş için harekete geçti. Bakanlık, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasıyla ilgili AİHM kararının tercümesini dün Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman'ın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada AİHM'in Demirtaş hakkındaki kararı hatırlatılarak aynı gün tahliye için başvuruda bulunulduğu, mahkemenin ise AİHM kararının tercümesi sonrasında karar vereceğini bildirdiğini belirtti.

MAHKEMEY ULAŞTIRILDI

AİHM kararnının tercümesinin 29.11.2018 itibariyle Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine ulaştığının altının çizildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yargı makamlarının Demirtaş ile ilgili AİHM'ce verilen kararı tartışma veya bu kararın aksine bir karar verme yetkisinin -Sözleşmenin 46.Maddesi ve Anayasanın 90/5 maddesi uyarınca- bulunmadığının, derhal tahliye kararı dışındaki her türlü kararın hukuk dışı ve görevi kötüye kullanma olacağının altını çizerek Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinden bir an evvel Sn Demirtaş'ın tahliyesine karar vermesini beklediğimizi değerli kamuoyunun bilgisine sunarız"

Yapılan açıklama şu şekilde:

SADA

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Anahtar Kelimeler:
HDP Selahattin Demirtaş AİHM Adalet Bakanlığı mahsuni karaman

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
EĞER BU KANI BOZUK VATAN HAİNİ SERBEST KALIRSA. ŞEHİTLERİMİZİN AİLELWRİNİN YÜZÜNE NASIL BAKACAKSINIZ?... SAKIN HAAA... O ZAMAN BİZDE SEVMEDİGİMİZ İNSANLARI VURALİM SONRA SERBESTLİK İSTEYELİM... NEYMİŞ DÖVLET BİZE BAĞMİYIR.... ALLAH'INIZDAN BULUN...
@yks1966 Selahattin Demirtaş kimi vurmuştu? Sizin gibi cahil vatandaşlar ülke kaderini belirlediği sürece bu devletin rotası hep şaşar.
@yks1966 tek kelimesiyle olylar çıktı kaç insan öldü aç bak haberleri 8 ekim olayları de 53 kişi öldü!
Rahip içinde aynı şeyleri söylüyordunuz ne oldu ? boş konuşuyorsunuz boş..
SALARSANIZ SEÇİMİ KAYBEDERSİNİZ EYY AKP SİZ ONU SİZDEN ÇOK OY GİDİYOR DİYE TUTUKLAMADINIZMI
Adaletin ülkede taraflı olup olmadığını vesayet altında olup olmadığını siyasilerden emir alıp almadıklarını vereceği kararda göreceğiz,ben şahsen olumsuz bir karar veya bir ayak oyunu döndüğünü hissettiğimde ne adalete ne devlete nede hiçbir kurumuna artık güvenmeyeceğim, Adalet bir gün herkese lazım olacaktır kendini bugün zirvede görenler yarın yarattıkları bu adalet sisteminden adalet bekleyebilirler ne oldum dememeli ne olacağım demeli.
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